Ottawa a révélé vendredi l’apparence qu’aura son futur palais de justice fédéral dans le Vieux-Montréal, après que des défenseurs du patrimoine aient émis des inquiétudes.

Le bâtiment culminera à neuf étages du côté de la rue Saint-Jacques. Sa façade de la rue Notre-Dame est sensiblement plus basse.

« Grâce à des installations modernes, sécuritaires et accessibles, ce nouveau complexe judiciaire améliorera l’accès à la justice pour les Canadiennes et Canadiens et préservera l’indépendance judiciaire », a affirmé le ministre fédéral des Services publics et de l’Approvisionnement, Jean-Yves Duclos, via communiqué. « Répondant à de hautes normes environnementales, ce projet démontre l’importance que notre gouvernement accorde à nos travailleurs. »

IMAGE FOURNIE PAR LE GOUVERNEMENT DU CANADA La façade du bâtiment donnant sur la rue Notre-Dame

Dans une fiche technique, Ottawa assure que « l’édifice s’intègre au paysage architectural existant ».

Le complexe judiciaire, dans les cartons depuis au moins 2018, accueillera des bureaux et des salles d’audience pour les tribunaux fédéraux. Il coûtera près de 160 millions et remplacera un grand terrain vague servant de stationnement depuis les années 60.

Début mai, La Presse avait rapporté les inquiétudes de certains défenseurs du patrimoine quant au fait que ce chantier de construction avait débuté sans que le public soit informé du projet qui y serait érigé. « Devant une telle opacité, on ne peut que s’inquiéter », avait commenté Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal.

La semaine dernière, le responsable de l’urbanisme au comité exécutif de la Ville de Montréal avait affirmé avoir « encore des questions » sur ce projet. Le gouvernement fédéral n’a toutefois aucune obligation légale de respecter la réglementation municipale ou de se soumettre au processus ordinaire d’approbation des projets de construction.