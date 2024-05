« C’est pas chaud ? » « Non, mais en plus j’y ai pensé. » Voilà ce qu’on peut entendre quelques secondes avant qu’un commerçant asperge d’eau un homme endormi se trouvant à l’avant de son restaurant.

La vidéo relayée lundi par Kevin Calixte, connu notamment pour être l’un des animateurs de la balado Rapolitik, a enflammé la Toile, lundi. Elle avait été publiée la première fois samedi dernier. On y aperçoit un homme endormi à l’avant d’un immeuble commercial du boulevard Saint-Laurent, en plein cœur du Quartier chinois. L’immeuble abrite notamment le restaurant La Toxica et un centre d’arcades, le MTL Gaming Centre.

Dans la vidéo, une femme apporte un réceptacle rempli d’eau, qu’elle remet à un autre homme. Celui-ci l’envoie au visage de l’homme assoupi, qui se réveille en sursaut, visiblement paniqué. « Il faut se réveiller, mon ami. […] On ne peut pas dormir ici », dit-il alors en ricanant.

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Au moment où ces lignes étaient écrites, La Presse n’avait pas été en mesure de s’entretenir avec le personnel du restaurant La Toxica. Or, dans une réponse du restaurant à un internaute, elle aussi partagée sur le réseau social Instagram, on peut lire que l’attitude de l’homme arrosé « a été plusieurs fois rapportée à la police », qui ne fait rien.

Le Service de police de la Ville de Montréal a toutefois avancé, à la lumière du « peu d’informations disponibles actuellement », qu’il ne semblait pas avoir reçu d’appel « concernant le contenu de la vidéo ».

La Toxica assure par ailleurs avoir tenté de réveiller l’homme de « la bonne façon », mais n’y être pas parvenue. « Il était complètement dans un état d’ivresse », avance-t-elle, une information que La Presse n’a pas été en mesure de confirmer. Le restaurant affirme en somme avoir un « problème » avec les enjeux d’itinérance et avoir « besoin de support », ce que la Ville ne lui fournirait pas.

PHOTO JOSIE DESMARAIS, LA PRESSE L’entrée de l’établissement commercial situé en plein cœur du Quartier chinois

Dans une publication sur X, le propriétaire du MTL Gaming Centre, qui a dans un premier temps publié la vidéo, s’est excusé. Il a depuis supprimé cette publication, mais dans une capture d’écran faite par un internaute, on peut y lire qu’il avait averti la personne de partir à plusieurs reprises. « Ça n’excuse pas mes gestes, écrivait-il également. Je reconnais que ce que j’ai fait était mal et injustifié. »

Dans un communiqué, le bureau de la mairesse Valérie Plante a qualifié la vidéo de « choquante ». « Tout le monde a droit à la dignité et au respect, quelle que soit sa situation. »

Pratique condamnable

Annie Savage, du Réseau d’aide aux personnes seules et itinérantes de Montréal (RAPSIM), encourage elle les gens à « faire preuve de tolérance et d’empathie envers les personnes qui habitent la rue ».

« On parle souvent d’incivilités des personnes en situation d’itinérance à l’égard des personnes domiciliées, mais là, ça semble être une situation inverse », constate-t-elle. Elle rappelle par ailleurs que tout le monde dispose du droit fondamental d’habiter l’espace public – « pas juste les commerçants et les clients ».

Mme Savage invite également les citoyens importunés par la présence de personnes en situation d’itinérance à faire appel à l’Équipe mobile de médiation et d’intervention sociale (EMMIS). Composée d’intervenants psychosociaux de première ligne, l’EMMIS a pour objectif de désamorcer des situations de crise, de détresse et de conflit dans l’espace public. « Elle a été mise en place par la Ville précisément pour répondre à ce genre de situations », résume Mme Savage.

Appelé à commenter la marche à suivre en pareilles circonstances, le SPVM a d’abord affirmé qu’il n’encourageait pas le type de comportement adopté par le commerçant. Celui-ci « pourrait conduire à de possibles accusations criminelles ».

Il aurait été préférable de téléphoner au SPVM, a affirmé le corps policier. Les policiers appelés sur les lieux pourront ainsi analyser la situation afin d’établir la marche à suivre à la lumière des informations recueillies.