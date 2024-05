Des agents du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) ont tenté de rencontrer le commerçant du Quartier chinois qui a aspergé d’eau, lundi, un itinérant qui dormait devant sa porte, pour l’« aviser que ce type de comportement n’était pas acceptable ».

C’est ce qu’a révélé Robert Beaudry, responsable de l’itinérance au comité exécutif de la Ville de Montréal, mardi, lors de la séance du conseil municipal.

« C’est un évènement complètement inexcusable et ignoble », a commenté M. Beaudry. « Rien ne justifie un tel geste. »

Il a été impossible de savoir si les agents du SPVM avaient bel et bien rencontré le commerçant en question.

Robert Beaudry a fait ces déclarations alors qu’il répondait au conseiller de l’opposition Benoit Langevin, qui déplorait aussi cette altercation « choquante » et « violente ».

« On a atteint un point de non-retour au niveau de la cohabitation sociale. La situation est rendue tellement tendue entre les résidents, les commerçants et les personnes en situation d’itinérance que certains en sont rendus à poser ce genre d’action intolérable et inexcusable », a dénoncé M. Langevin, qui a souligné que la police ne semblait pas être intervenue quand les commerçants ont rapporté la présence de cet individu devant leur porte.

« Si on ne fait rien, cette violence envers les plus vulnérables risque d’être de plus en plus fréquente. Derrière chaque personne en situation d’itinérance, il y a un humain qui a droit à la sécurité et à la dignité », a-t-il ajouté.