Les rues de Montréal ne peuvent pas devenir un hôpital ou un centre d’injection, a lancé Valérie Plante jeudi, en renouvelant ses demandes d’aide envers Québec et Ottawa.

La mairesse était dans le Village en avant-midi pour inaugurer une nouvelle place publique pour l’été, au coin des rues Sainte-Catherine et Wolfe.

Les problèmes d’itinérance et d’incivilités du secteur étaient toutefois sur toutes les lèvres. « Nos gouvernements supérieurs doivent venir en aide pour s’assurer que tout le monde ait un toit au-dessus de sa tête », a dit Valérie Plante.

« S’il y a une chose à laquelle je suis très attachée », a-t-elle ajouté, « c’est que la rue ne peut pas devenir un hôpital, la ville ne peut pas devenir un hôpital, la rue ne doit pas être un logement, la rue ne doit pas non plus être un centre d’injection. »

Plus précisément, Mme Plante a demandé au ministre des Services sociaux Lionel Carmant d’accélérer la création de ressources 24/7 et au ministre de la Sécurité publique François Bonnardel de ne pas réduire le financement des escouades policières dédiées au problème.

Mme Plante dit vouloir s’assurer « que l’espace public demeure accessible et sécuritaire pour tout le monde qui vient prendre une marche, travailler, étudier, prendre un café, se divertir ».

En plus de la place publique baptisée Place du village, la Ville de Montréal a dégagé un budget de 500 000 $ pour financer des initiatives citoyennes locales.