Une entente pour assurer le financement du transport collectif est attendue d’ici l’été, mais déjà, comme l’an dernier, le gouvernement et les transporteurs ne s’entendent pas sur les contributions passées. Québec affirme régulièrement financer la moitié des opérations, tandis que l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM) évalue sa contribution à ce chapitre à seulement 13 %.

Cette nouvelle guerre de chiffres intervient quelques jours après des propos tenus par la ministre des Transports, Geneviève Guilbault, sur les ondes de Radio-Canada.

Jeudi dernier, elle avait affirmé à l’animateur Patrice Roy que le gouvernement « est allé jusqu’à 50, 51, 52 % du financement des opérations du transport collectif », durant la COVID-19, au moment où les revenus tarifaires avaient chuté en raison des mesures sanitaires et du confinement.

De telles déclarations ne sont pas nouvelles au gouvernement. Le 26 avril, en chambre à l’Assemblée nationale, le premier ministre François Legault affirmait aussi : « Quand on est arrivés, les libéraux finançaient 39 % des dépenses d’opération du transport collectif. On est rendu à 48 %, donc jamais on n’en a fait autant que depuis que la CAQ est là. »

Chez l’ARTM, on rétorque plutôt, graphiques et chiffres à l’appui, que la réalité est toute autre. En 2018, le gouvernement a injecté 259 millions dans l’exploitation, soit environ 13 %, puis en 2019, c’était 256 millions, soit 12,4 % du total. L’année suivante, alors que la pandémie commençait, l’aide était passée à 266 millions (12,5 %), puis 225 millions en 2021 (10,7 %), 285 millions en 2022 (13 %) et 290 millions en 2023 (11,5 %).

COURTOISIE ARTM

Jusqu’ici, en 2024, Québec a déjà injecté 327 millions dans l’opération du transport collectif du Grand Montréal, ce qui représente grosso modo 12,2 % de la facture. On doit toutefois ajouter à celle-ci quelque 73 millions en subventions au Réseau express métropolitain (REM). L’année précédente, en 2023, le train léger avait touché 21 millions, à sa première année d’existence.

Une aide au cœur du débat

Ces données excluent toutefois l’enveloppe d’urgence de plus de 2 milliards qui a été donnée aux sociétés de transport durant la pandémie, rétorque le cabinet de la ministre Guilbault lorsque questionné sur le sujet. Au moment de ses propos, l’élue parlait de « l’ensemble des dépenses », illustre-t-on.

Dans le milieu du transport collectif, on rappelle cependant que cet argent a d’abord été utilisé pour compenser les importantes pertes tarifaires. L’exploitation – et encore moins le développement des réseaux – n’en a donc que très peu, voire pas du tout bénéficié.

Tout cela survient alors que l’aide conjoncturelle du gouvernement est « appelée à décroître et disparaitre », s’inquiète le porte-parole de l’ARTM, Simon Charbonneau. Ce n’est d’ailleurs pas quelque chose que la ministre des Transports cache : l’aide compensatoire diminuera, au fur et à mesure que l’achalandage réaugmente.

Bref, d’ici là, il faudra trouver de nouvelles sources de financement. Jusqu’ici, la part des municipalités dans le financement des services est restée stable. La part des usagers, elle, est passée de 30 % à 14 % entre 2019 et 2020. Elle se stabilise autour de 20 à 22 % depuis 2022.

La baisse de la part des usagers a notamment été comblée entre 2020 et 2023 par le soutien et l’aide d’urgence du gouvernement, puis en 2024, par le soutien et l’aide d’urgence du gouvernement et la majoration de la taxe sur l’immatriculation, imposée aux automobilistes, à tout le 450.