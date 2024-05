La congestion devrait être un peu moins dense à compter du 27 mai sur le pont de l’Île-aux-Tourtes, où on remettra en place la gestion dynamique de la circulation. La mesure, qui permet de dégager deux voies dans le sens de la pointe, avait été écartée ces derniers mois par manque d’espace sur le chantier.

C’est ce qu’a annoncé lundi le ministère des Transports et la Mobilité durable (MTMD). D’ici deux semaines, deux voies iront donc vers Montréal entre minuit à 10 h la semaine, puis deux vers Vaudreuil-Dorion de midi à 22 h, ainsi que les week-ends.

Une telle alternance n’était plus pratiquée depuis le mois de janvier pour des raisons d’espace sur le chantier. Deux des trois voies allaient donc en permanence vers Vaudreuil-Dorion en raison des « périodes de congestion ayant été plus importantes » vers cette municipalité.

Par ailleurs, une nouvelle configuration des voies sera mise en place dès le 27 mai sur l’autoroute 40, aux abords du pont, ce qui devrait permettre de maintenir deux voies de circulation par direction. Le pont devra toutefois être complètement fermé durant la fin de semaine du 24 au 27 mai afin de mettre en place ces changements. Le secteur devra être évité durant le week-end.

Ces nouvelles mesures sont possibles « grâce à l’état d’avancement des interventions sur le pont actuel, qui permet de diminuer l’espace nécessaire pour la réalisation des travaux de renforcement des poutres », indique le ministère des Transports.

Jusqu’à la semaine dernière, ce dernier se disait encore incapable de ramener la gestion dynamique des voies, qui nécessite un écart de 12 mètres de chaque côté de l’infrastructure. « En ce moment, on est à 11 mètres, parce que plusieurs équipes travaillent sur la structure […] mais est en train de voir si on peut réaménager le chantier », avait dit la porte-parole du ministère, Sarah Bensadoun.

Encore au moins deux ans

L’actuel pont de l’Île-aux-Tourtes est voué à être remplacé par une nouvelle structure plus large qui doit être partiellement mise en service d’ici 2026. Entre-temps, cela dit, la totalité des six voies devrait être rouverte sur le pont existant, en attendant le nouveau. Pour l’heure, seules trois voies sur six sont accessibles.

Récemment, plus de 300 places de stationnement ont également été ajoutées de façon temporaire à proximité du terminus d’autobus et de la gare de train Vaudreuil. La gratuité de certains services de train et d’autobus, elle, demeurera en place pour la semaine du 27 mai, mais sera retirée à partir du 3 juin. Le tarif réduit de 25 % sur le coût du titre 10 passages restera néanmoins disponible.

Avis aux automobilistes : le péage en place sur l’autoroute 30, qui est pour l’instant suspendu en direction est le matin, sera aussi rétabli à compter du 27 mai prochain.