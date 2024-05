Montréal va donner un premier feu vert à la construction d’un poste de transformation d’Hydro-Québec en plein Quartier latin, en échange d’engagements quant à la qualité du bâtiment.

La société d’État a promis à la Ville de Montréal de lancer un concours architectural et de minimiser la taille de son bâtiment technique, prévu juste au nord de la Grande bibliothèque. Il s’agit actuellement d’un parc et d’un grand terrain gazonné, coin Berri et Ontario.

« On veut un bâtiment qui s’intègre bien dans le paysage urbain », a expliqué Maxime Huard-Lefebvre, porte-parole d’Hydro-Québec, en entrevue avec La Presse. Un concours architectural, « c’est une manière de confirmer l’ambition dont on veut faire preuve dans le projet ».

La Ville de Montréal détenait une servitude sur le terrain. La semaine prochaine, le conseil municipal sera appelé à voter en faveur de la céder à Hydro-Québec en contrepartie d’engagements explicités dans une lettre du PDG Michael Sabia à la mairesse Valérie Plante.

En plus du concours architectural, Hydro-Québec s’engage à « réduire autant que possible l’empreinte au sol du futur poste de façon à protéger au maximum le parc aménagé ».

La société d’État assure que la construction d’un nouveau poste de transformation de 315 000 volts est rendue nécessaire en raison de la désuétude du poste Berri, un bâtiment brutaliste situé dans la côte du même nom.

« Il y a des besoins électriques »

L’administration Plante s’est dite satisfaite des garanties offertes par Hydro-Québec.

« Notre ambition, c’est d’être le plus ambitieux possible et de minimiser l’impact sur le parc aménagé », a indiqué l’élu responsable de l’urbanisme au sein de l’administration Plante, Robert Beaudry, en entrevue téléphonique.

M. Beaudry a affirmé que Montréal reconnaissait la nécessité pour une ville d’accueillir des bâtiments techniques comme celui-là. « On voit qu’il y a des besoins électriques dans ce secteur-là », a-t-il dit. « Mais il faut que ce soit au détriment de la qualité de vie et de l’expérience quand on arrive directement dans le Quartier latin. »

L’idée d’installer un bâtiment technique à cet endroit s’est attiré les foudres de la mère de la Grande Bibliothèque, Lise Bissonnette. « Je comprends la transition énergétique, mais c’est cruel », avait-elle affirmé au Journal de Montréal. « On est au cœur de la culture, on est à côté de l’UQAM, on est dans l’ancien Quartier latin… Et on décide que sur un terrain aussi précieux, aussi extraordinairement situé, on va faire tout simplement [un poste électrique technique]. »

Hydro-Québec a déjà indiqué que « ce n’est pas de gaieté de cœur » qu’elle planifie un poste à cet endroit. « Au moment où on se parle, il n’y a pas d’autres options de terrain crédibles pour construire ce projet-là », a dit Maxime Huard Lefebvre.