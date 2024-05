La Société de transport de Montréal (STM) espère ouvrir sa boucle d’autobus du métro de Rosemont en juin, après des mois à chercher des solutions à un problème de sécurité.

L’infrastructure a été complétée en décembre 2023 après un an et demi de travaux. Juste avant l’inauguration, la STM a toutefois déterminé que le bâtiment construit en surplomb posait un risque de chute de glace et d’objet, malgré son filet de sécurité.

« Certains travaux correctifs à la boucle et à la marquise sont à être complétés incessamment. En parallèle, nous sommes à finaliser le transfert de la boucle de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) à la STM avec l’acte de servitude, l’acte de vente et la convention d’exploitation », a indiqué la porte-parole Amélie Régis, par courriel. « Nous espérons avoir complété ce transfert pour juin. »

Depuis la fermeture de la boucle d’autobus Rosemont pour travaux, les personnes à mobilité réduite – dont les résidants de logements sociaux réservés aux handicapés, situés tout près – doivent faire un détour vers l’un des arrêts d’autobus temporaires installés sur les trottoirs dans les environs. Au conseil d’administration de la STM, un citoyen est venu se plaindre de devoir déneiger lui-même ces trottoirs, sur lesquels s’entassent les utilisateurs.

« Ça n’a aucun sens », avait déploré en janvier Linda Gauthier, présidente du Regroupement des activistes pour l’inclusion au Québec (RAPLIQ), qui défend les droits des personnes handicapées. « La STM se targue de gagner des prix ici et là pour la qualité des services qu’ils rendent […], mais je ne suis pas convaincue de ça, pas du tout. »