L’administration Plante dit avoir « encore des questions » quant au projet de palais de justice fédéral dans le Vieux-Montréal, dont la construction est pourtant commencée.

L’élu responsable de l’urbanisme au comité exécutif, Robert Beaudry, a expliqué avoir pu voir des plans du futur bâtiment et avoir fait des demandes à Ottawa. Selon des documents d’appel d’offres de 2020, le bâtiment pourrait faire 10 étages.

« Il nous manque encore des éléments et c’est pour ça qu’on travaille avec le gouvernement fédéral », a affirmé M. Beaudry, cryptique, en marge d’une entrevue. « Au jour d’aujourd’hui, on a encore des questions et on a posé de questions au gouvernement fédéral. Notre souhait, c’est d’avoir des réponses. »

« On souhaite aller un peu plus loin dans l’évaluation du projet », a-t-il continué.

La Presse a révélé mercredi que des défenseurs du patrimoine s’inquiètent de voir le chantier fédéral s’activer sans que le public n’ait pu juger du bâtiment qui sera construit sur un terrain vague voisin de la Place d’Armes.

« On s’inquiète, parce qu’on n’a reçu aucune information officielle », déplorait Christine Caron, administratrice de l’Association des résidants du Vieux-Montréal. « Devant une telle opacité, on ne peut que s’inquiéter », a renchéri Dinu Bumbaru, d’Héritage Montréal.

Ottawa n’a pas à respecter la législation provinciale ou la réglementation municipale dans ses projets de construction. Le Vieux-Montréal étant un site patrimonial, le ministère de la Culture doit habituellement se pencher sur le moindre projet de rénovation dans le secteur, mais pas dans le cas d’un projet fédéral.

« C’est un secteur patrimonial, d’une part. D’autre part, c’est un secteur qui est habité. Nous on s’attend à ce que l’intégration se fasse de façon exemplaire », a continué Robert Beaudry. « On travaille avec notre partenaire, le gouvernement fédéral, pour les amener à ce que cette intégration-là soit exemplaire. »

« On leur partage nos souhaits et nos attentes, qui sont très, très, très élevées pour tout projet qui est dans le Vieux-Montréal », a affirmé l’élu.