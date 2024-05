En mars, la Ville de Montréal a tenu des consultations publiques sur un projet de politique de la vie nocturne dont l’objectif est d’attirer des touristes et de revigorer l’économie locale.

L’idée d’étendre les heures de vente légales d’alcool pour une consommation sur place dans certains secteurs de Montréal suscite des réserves auprès des artistes et des propriétaires de bars.

Max Moller La Presse Canadienne

Si certains se demandent s’il vaut vraiment la peine de garder leur établissement ouvert pendant toute la nuit, d’autres se demandent combien cela leur coûtera ou si une telle politique n’évincera pas les fêtards des célèbres partys clandestins de la Métropole.

« Il n’y a pas grand-chose de bon qui arrive après 5 h du matin, convient Sergio Da Silva, propriétaire du populaire bar Turbo Haus, situé dans le quartier des spectacles de Montréal.

Au cours des dernières années, la municipalité a parfois permis au Turbo Haus et à d’autres bars de vendre de l’alcool au-delà de 3 h. À chaque occasion, l’établissement et ses employés gagnaient plus d’argent. Pouvoir rester ouvert après 3 h est un moyen amusant de prolonger la nuit « quand le moment est bien choisi », dit M. Da Silva.

Il ne veut pas que son établissement soit toujours ouvert après 3 h parce qu’à cette heure-là, les clients ont déjà fait ce qu’ils devaient faire. « Ils sont trop intoxiqués ou trop ivres. C’est la bonne heure pour que tout le monde rentre chez soi. »

Au cours des dernières années, Montréal permettait parfois aux commerces de rester ouverts pendant toute la nuit, notamment pendant l’annuelle Nuit Blanche.

Par exemple, la Casa del Popolo, un établissement situé sur Le Plateau-Mont-Royal a fermé à 5 h lors de la dernière Nuit Blanche en février. Son propriétaire Mauro Pezzente dit qu’il n’a pas fait beaucoup d’argent, mais il lui a été plus facile de fermer son commerce, car tout le monde était alors prêt à s’en aller.

« Personne ne flânait. Personne ne se plaignait. Personne ne demandait un verre supplémentaire », mentionne M. Pezzente.

Les fameuses fêtes clandestines montréalaises illégales et souvent peu coûteuses existent depuis plusieurs décennies. C’est même un secret de Polichinelle.

M. Da Silva s’inquiète que si la vente d’alcool est permise pendant 24 heures plus souvent et à plus d’endroits, cela pourrait éliminer ces fêtes clandestines.

« Quand l’argent est impliqué, on commence à appeler la police pour s’occuper des trouble-fête », lance-t-il. Quand on investit dans un évènement, on ne veut pas organiser une de ces sympathiques fêtes clandestines authentiques. On veut que les gens viennent à sa rave commanditée. »

Tara Halkiw, une platiniste âgée de 19 ans, dit que plusieurs jeunes ne sortent pas parce qu’ils n’ont pas assez d’argent. Si les évènements nocturnes sont abordables et accessibles, la demande sera forte.

Mais si l’évènement est sanctionné par les autorités municipales, il ne sera pas abordable. Tara Halkiw, DJ

En 2020, MTL 24/24 avait publié un mémoire faisant la comparaison entre Montréal et deux autres villes célèbres pour leur vie nocturne, Berlin et Amsterdam. Le mémoire prédisait que si le pourcentage de touristes venant dans la métropole québécoise passait de 22 %, comme c’était le cas en 2019, à 33 %, cela injecterait jusqu’à 676 millions dans l’économie locale,

Liz Houle, du groupe de promotion/production montréalais KickDrum, dit que le nombre de salles est inférieur à la demande. Ainsi, si un endroit présente deux concerts le même soir, il est difficile d’attirer les gens pour le premier spectacle quand celui-ci commence vers 18 h, mentionne-t-elle.

« Si la vie nocturne pouvait s’étendre un peu, un concert pourrait se terminer à 4 h, 5 h ou 6 h. On pourrait présenter deux groupes la même soirée d’une façon plus sensée », souligne Mme Houle.

Un porte-parole de l’administration Plante a indiqué que le rapport sur les consultations publiques devrait être publié en juin, comme cela était prévu. Selon lui, tous les participants seront satisfaits.