Québec ne doit pas abandonner les itinérants

On ne peut plus demander aux villes et aux organismes communautaires de porter seuls le poids des problèmes liés à l’itinérance : cas complexes de santé mentale, problèmes de dépendance et de pauvreté, réfugiés en attente de suivi… Il y a des limites à faire des miracles avec des budgets de misère.