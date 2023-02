Chiffre d’affaires et bénéfice net d’Apple en dessous des attentes

(New York) Apple a publié jeudi un chiffre d’affaires et un bénéfice net trimestriels en baisse sur un an et inférieurs aux attentes, qui ont souffert du fléchissement des ventes d’iPhones, que le groupe a attribué principalement à un problème d’offre.