Ras le bol des graffitis !

Les graffitis sont partout dans la ville : sur les devantures des commerces, les murs des maisons, les palissades des chantiers de construction, le mobilier urbain, les boîtes postales… Ils laissent dans leur sillage une impression de laisser-aller et de détérioration ainsi qu’un sentiment d’insécurité. On ne parle pas d’art urbain ici même si la frontière est parfois mince entre les deux, mais bien de méfaits publics et de vandalisme. Si l’ampleur du problème est décourageante, il existe tout de même des solutions pour rendre la ville plus propre.