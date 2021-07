Éditoriaux

Pour que tous les enfants marquent un touché

Vous avez 11 ans. Lors du premier jour de la saison de football, on vous montre un pèse-personne. Si vous pesez plus de 135 livres, on vous donne un choix : allez jouer avec les plus vieux ou acceptez de porter un X sur votre casque. Vous n’aurez alors pas le droit de botter ou de porter le ballon.