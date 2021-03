PHOTO WIKIMEDIA COMMONS

Dans les camps

Dix jours après l’attaque japonaise contre la base américaine de Pearl Harbor, la Colombie-Britannique a utilisé la Loi sur les mesures de guerre pour demander l’internement de plonnes d’origine japonaise dans des camps de travail et des camps de prisonniers de guerre , et ce, même si la Gendarmerie royale du Canada avait statué qu’elles n’étaient pas une menace à la sécurité du pays. Plus de 75 % d’entre elles détenaient une citoyenneté canadienne ! Pire encore : le gouvernement a vendu leurs biens et leurs propriétés. Libérées, les 20 000 personnes ont été dispersées dans le pays. Beaucoup ont atterri à Montréal, où elles ont dû reconstruire leur vie à partir de rien. Près de 40 ans plus tard, c’est Brian Mulroney qui a fini par s’excuser au nom du pays. Sur la photo : un camp d'internement pour personnes d'origine japonaise en Colombie-Britannique.