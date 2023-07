Nous avons reçu plusieurs courriels, majoritairement favorables, à la suite de l’éditorial de Philippe Mercure1 sur l’aménagement d’une piste cyclable dans Parc-Extension. Voici un aperçu des courriels reçus.

Impossible unanimité

Vous cernez le problème dans la première phrase de votre dernier paragraphe. Certaines personnes ne veulent pas de pistes cyclables, peu importe les explications qu’on leur donnerait. Il faut arrêter de discuter et agir sinon rien ne changera jamais. Il y aura toujours des mécontents.

François Bouchard

D’abord éduquer les cyclistes

Encore une fois la polémique se trompe de cible. À mon avis, cette aversion à créer des pistes cyclables un peu partout découle de l’opinion négative d’une majorité de citoyens envers l’attitude et le comportement outrageux des cyclistes. Ces derniers ne respectent presque jamais le Code de la route et encore moins la courtoisie élémentaire. Avez-vous déjà vu des cyclistes qui respectent les panneaux d’arrêt ou les feux rouges ? Il faut aussi tenir compte de l’impact négatif des hurlements hystériques de Vélo-Québec, qui traite tous les cyclistes de victimes plutôt que de délinquants. Vous-même, dans votre éditorial, vous écrivez « un cycliste happé par un poids lourd », sans mentionner que le cycliste a pu être imprudent, voire téméraire. Éduquez les cyclistes, obligez-les à respecter le Code de la route et vous pourrez construire toutes les pistes cyclables que vous souhaitez sans problème.

Michel Kayal

Un contre-exemple

M. Mercure affirme que d’aménager des pistes cyclables sécuritaires fait automatiquement augmenter l’achalandage de cyclistes. Qu’il vienne à Laval, boulevard Saint-Martin, alors que le boulevard a été amputé depuis déjà plusieurs années de deux voies de circulation (une piste vers l’est et une vers l’ouest), et il sera à même de constater les bouchons monstres aux heures de pointe et souvent hors pointe qui contribuent à l’augmentation des GES alors qu’il n’y circule presque jamais de vélos sur ces pistes cyclables.

Michel Matte

Bon pour le portefeuille et la santé

En tant que résidant de Parc-Extension, j’ai écrit de nombreuses fois à la conseillère d’arrondissement. Malheureusement, Mary Deros n’a jamais voulu faire en sorte de réduire le trafic automobile ni d’augmenter les espaces verts. Avec le coût des taxes qui ne cesse d’augmenter, il faut se rendre à l’évidence : les routes pour automobilistes sont en mauvais état, mais pas à cause des vélos, à cause des autos et des camions. Plus le transport pourra se faire de façon légère, plus le portefeuille de tous et la santé de tous se fera sentir.

Louka Méthot

Quand vient le temps d’agir...

Avec tous les désastres climatiques depuis le mois d’avril, il est temps d’agir. Les gens sont inquiets des feux, de la chaude température, des inondations, mais quand vient le temps de faire des gestes, personne ne veut faire de « sacrifices ». Décourageant.

Christiane Gignac

S’informer avant de s’insurger

Malheureusement, un immense pan de la population ne s’informe tout simplement pas ! Et ce sont eux par la suite qui s’insurgent en prétendant manquer d’information. Dans le cas de cette piste cyclable dans Parc-Extension, la Ville a tout fait pour tenter de renseigner la population. Trouver un consensus est impossible et à tenter de le trouver, on perd un temps précieux. Considérant l’urgence, il faut mettre les bouchées doubles pour multiplier les pistes cyclables à Montréal.

Marc Jarry, Montréal

Déjà-vu

Construisez-les et ils viendront. À chaque projet de piste cyclable ou de rue piétonne, c’est la même chose. La majorité monte aux barricades. Une fois construits, ces projets sont un succès. Les chiffres le démontrent, la place faite aux vélos n’est pas suffisante.

Jean-Marc Migeotte, Rosemont

Population vieillissante

Peut-être que le fait que les cyclistes ne paient pas un seul sou pour leurs infrastructures alors qu’on demande sans cesse aux automobilistes de contribuer explique que lorsqu’on leur enlève des services, comme du stationnement, ils rechignent avec raison. De plus, les rencontres de la Ville servent à mettre les gens devant un fait accompli, non à avoir leur avis. Les élus l’ont été à la majorité d’une partie de la population qui a voté. Beaucoup n’ont pas voté ou ont voté pour un autre parti. Il faudrait aussi en tenir compte. Il n’y a pas que des gens en santé, capables de se déplacer à pied ou à vélo dans un quartier. La population est vieillissante, ne l’oubliez pas.

Denyse Payette

Feux de circulation

Je suis tout à fait d’accord avec vous concernant les pistes cyclables. Le point qui est oublié à certains endroits concerne les feux de circulation, surtout quand cela implique un virage. Des pistes cyclables sont ajoutées, ce qui ne coûte pas très cher, mais on n’investit pas dans les feux de circulation pour la sécurité des piétons. On le fait seulement à des endroits où il y a beaucoup de trafic. Je pense que l’ajout de feux pour les cyclistes et une augmentation de temps réglerait une partie de la sécurité.

Danièle Descary