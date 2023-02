Après un an de guerre, le Canada devrait-il en faire plus pour aider l’Ukraine ? Une majorité de nos lecteurs estiment que le pays doit mieux soutenir l’Ukraine, tout en étant conscients de ses moyens limités. Voici un aperçu des réponses à notre appel à tous.

Un nouveau rideau de fer

Tous les voisins de la Russie (l’ancienne URSS) sont sur un pied d’alerte, et le traitement qui a été servi à l’Ukraine n’est qu’un avant-goût d’un scénario dont il faut se protéger. L’Ukraine joue admirablement le rôle de bouclier, mais le soutien à ceux qui le tiennent debout doit suivre. Un nouveau rideau de fer, à l’ancienne, va être mis en place et stigmatiser notre siècle.

Guy Fortin

Accepter des réfugiés

Notre aide canadienne devrait être d’ordre humanitaire en acceptant des réfugiés. Militairement, nous ne pouvons offrir qu’une goutte d’eau dans l’océan des superpuissances membres de l’OTAN.

Michel Gagnon

Que sommes-nous devenus ?

Non, non et non, ça suffit, cette destruction ! Partout dans nos écoles, nous apprenons à nos enfants à régler les conflits de manière pacifique. Quel bel exemple. Nous, Occidentaux, sommes du bon côté, nous sommes les « gentils », naturellement. Foutaise ! Pendant ce temps, les marchands d’armes, d’armements se remplissent les poches. Dire que Lester B. Pearson a déjà gagné un Nobel de la paix au Canada, dire qu’un Jean Chrétien s’est tenu debout et a refusé de suivre le président Bush dans une attaque en Irak. Que sommes-nous devenus ?

Danièle Grenier, Saint-Bruno-de-Montarville

Donner à Kyiv les moyens de vaincre

Donner à l’Ukraine les moyens de faire jeu égal avec la Russie ne suffit pas, cela conduira uniquement à l’enlisement du conflit et à la multiplication des souffrances. Le Canada et les pays de l’OTAN doivent donner à Kyiv les moyens de vaincre rapidement. Le monde ne peut se payer le luxe de voir Poutine gagner et porter demain ailleurs le feu et le sang. Nous le devons aux Ukrainiens, mais aussi aux milliers de jeunes Russes que le tyran envoie chaque jour à la boucherie. Poutine doit être mis au plus vite hors d’état de nuire. Et les autres dictateurs doivent recevoir le message que le monde n’acceptera plus aucune agression contre un peuple souverain.

Philippe Riondel, Isle-aux-Coudres

De l’aide en échange de négociations

Oui, le Canada pourrait en faire plus et sauver des dizaines, des centaines de milliers de vies en rendant toute aide militaire conditionnelle à des négociations avec la Russie.

Olivier Barrette

Des délais trop longs

Je considère que les délais de livraison d’armes promise par les pays occidentaux sont trop longs. L’Ukraine en a besoin pour reprendre le dessus.

Robert Gagnon, Laval

Négocier plutôt que mourir

Surtout ne pas s’enliser. Prendre tous les moyens pour régler et, surtout, dégonfler les égos de l’OTAN. Vaut mieux négocier que mourir.

Marc-André de Launière

Le dictateur doit être stoppé

Le Canada doit continuer de soutenir l’Ukraine. Il faut que le dictateur de la Russie soit stoppé dans son projet meurtrier contre l’Ukraine. Il faut aussi envoyer un message clair aux autres dictateurs selon lequel ils vont aussi faire face à la même résistance s’ils décident d’aller de l’avant avec leurs projets d’envahissement.

Michel Martin

Contrôler l’espace aérien

Pour gagner la guerre, l’Ukraine a impérativement besoin d’avions de chasse. Visiblement, le Canada ne peut pas en envoyer à l’Ukraine. Malgré les menaces nucléaires de Moscou, le Canada doit donner son accord à cette aide et inciter ses alliés à aller de l’avant. Le contrôle de l’espace aérien est une condition gagnante pour l’Ukraine.

Guy Paquette, Saint-Lambert

Une invasion internet

Le Canada n’a pas la force militaire pour aider l’Ukraine. L’aide possible à apporter est de faire une invasion internet en Russie pour aider les Russes à comprendre la désinformation dont ils sont victimes de la part de leur gouvernement.

Denise Vincent

Soutenir l’Ukraine pour notre paix à tous

Il serait très utile que le Canada et les alliés fournissent à l’Ukraine des canons à longue portée mobiles pour qu’ils puissent échapper aux missiles russes. Continuer de soutenir les Ukrainiens est primordial pour notre paix à tous.

Anton Georgiev

Une question existentielle pour la démocratie

Comme nous ne sommes pas un pays avec beaucoup de moyens militaires, nous devrions acheter ces équipements à des pays qui en ont et les envoyer en Ukraine. Nous devrions aussi mettre nos talents en informatique au service de ce pays. L’aide humanitaire est aussi importante. Nous sommes devant une question existentielle pour la démocratie et tous les efforts sont nécessaires pour la préserver !

François Gauthier

L’OTAN doit protéger l’Ukraine

Il n’y a qu’une solution : que l’OTAN débarque en Ukraine pour protéger le pays. Si la Russie engage des barbares comme les combattants de Wagner, l’Ukraine a le droit d’avoir l’OTAN.

Claude Marcil, Montréal

L’Ukraine, rempart de notre liberté collective

Je ne peux concevoir et comprendre les hésitations à aider un peuple qui sert de rempart à notre liberté collective. Croyez-vous vraiment que les désirs de conquête de Poutine vont s’arrêter avec l’Ukraine ? Le Nord canadien doit présentement le faire saliver ! Et, comme dirait mon père, on n’est pas équipés pour veiller tard de ce côté !

Et comment pensez-vous que les autres copains de Poutine regardent la situation : la Chine, la Corée du Nord, l’Iran, l’Afghanistan, entre autres pays, prennent des notes et se préparent en catimini. Si l’Ukraine tombe, la voie sera ouverte pour d’autres conquêtes territoriales et nous aurons montré que notre valse n’aura été que cela, une valse !

C’est le moment de montrer une cohésion mondiale et d’établir une fois pour toutes que nous serons devant tous les Poutine de ce monde… et que de tenter de refaire le coup amènera une réponse décisive et immédiate ! Je suis inquiète pour les citoyens de demain !

Roselyne Legault