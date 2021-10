Troublant témoignage de M. Denoncourt et tout aussi troublant le fait que les agissements de M. Fruitier aient été connus et surtout, surtout tolérés. Méchante débarque pour ce cher Edgar devenu sur le tard Edgar le criminel. Comme on n’est plus surpris d’entendre ces témoignages qui sont tous désolants. Au moins, les choses changent et les victimes peuvent se libérer quelque peu et enfin être écoutées et obtenir justice.