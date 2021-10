Avec leur plume unique et leur sensibilité propre, des artistes nous présentent, à tour de rôle, leur vision du monde qui nous entoure. Cette semaine, nous donnons carte blanche à Serge Denoncourt.

Serge Denoncourt Metteur en scène

Le 30 août dernier, Edgar Fruitier était condamné à six mois de détention pour avoir agressé sexuellement à trois reprises un adolescent il y a quelques décennies.

Jean-René Tétreault a eu le courage de dénoncer son agresseur et je l’en remercie. Nous devrions tous l’en remercier.

Pourtant, rapidement, sur les réseaux sociaux, les commentaires n’ont pas tardé à surgir. Des commentaires de gens du milieu des arts se sont manifestés pour défendre, plaindre M. Fruitier, se désoler pour lui. Des confrères et consœurs, acteurs, actrices, autrices, écrivains, ont déploré ce jugement sur Facebook :

« Pauvre Edgar »

« Inhumain »

« Oh mon Dieu ! »

« Aucun sens »

« Homophobie du juge »

« Cette sentence est démesurée. »

Démesurée ? Vraiment ?

Cet homme a abusé d’un jeune à plusieurs reprises. Cet homme protégé par le milieu (mon milieu), et ce, depuis longtemps. Depuis toujours. On savait. On savait tous.

Edgar Fruitier fréquentait régulièrement de jeunes hommes, souvent acteurs. Des garçons qui devaient subir ses attouchements et ses insistances. Avec nous tous, ses confrères, qui faisions mine de rien.

J’en parle parce que j’ai moi-même subi les attouchements de M. Fruitier.

En 1984, j’étais un jeune acteur et je partageais une loge avec Edgar. La production avait pensé que ce serait rigolo de nous faire cohabiter dans une pièce minuscule, porte close. Dans une loge où je m’habillais et me déshabillais chaque jour, parfois deux fois par jour, pendant six semaines. Rapidement, j’ai subi les attouchements, les harcèlements, les tripotages insistants et fougueux de M. Fruitier. Dans ma loge. Seul avec lui.

J’avais 22 ans à l’époque et j’avais déjà un caractère bien trempé. Je n’ai gardé aucune séquelle de cet épisode. Je n’ai aucun traumatisme. Pourtant, pour un jeune acteur qui veut faire carrière, repousser et dénoncer Edgar Fruitier était périlleux. Il était un gentil monsieur, à l’orée de la quarantaine. Aimé de tous. Parfois moqué. Personne ne voyait rien de bien grave dans ses écarts de comportement. C’était l’époque. C’était comme ça. Edgar n’était pas le seul. D’autres aussi en profitaient et nous étions tous complices.

Bien qu’inquiet des conséquences de mon geste, j’ai pris mon courage à deux mains et j’ai décidé d’en parler à la direction du théâtre. La réponse : « Cher Edgar ! »

Énoncé avec un sourire complice à mon égard. J’étais maintenant dans le secret.

Désemparé, j’en ai parlé avec mes confrères, acteurs et actrices séniors et de grand talent. Leurs réactions : « Pauvre Edgar… »

Pourquoi « pauvre Edgar » ? C’était moi, la victime. Pas lui.

« Mais il a toujours été comme ça. Il aime les jeunes hommes. Il les a toujours aimés. Mais ça ne marche jamais. Tu n’as qu’à le repousser gentiment mais fermement. Pauvre Edgar. »

Je le répète. Je n’ai jamais eu de séquelle grave ou de traumatisme insurmontable causés par ces inconduites. Un malaise dans la loge, bien sûr. Un inconfort à son contact, évidemment. La peur d’avoir saboté ma jeune carrière, oui. C’est à peu près ça.

Mais quand je pense à Jean-René Tétreault et à tous ceux qui ont subi les attouchements et les abus sexuels d’Edgar Fruitier et qui se sont tus, qui n’ont pas voulu dénoncer parce qu’ils avaient peur des représailles ou des conséquences néfastes pour leur carrière, qui en ont gardé un souvenir douloureux, je suis troublé.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Edgar Fruitier

Quand je pense à ceux, et ils sont des dizaines, qui ont choisi de ne pas « nuire » à M. Fruitier, je me dis que six mois d’emprisonnement me semblent justes et mérités. Que les gens du milieu des arts, qui se réclament de justice sociale, ont le « wokisme » à géométrie plutôt variable.

Je pense aussi que ceux qui trouvent injuste qu’il soit condamné, alors que des prédateurs plus dangereux sont en liberté, mélangent tout et que ce n’est pas parce que quelques gros salauds ont été déclarés non coupables qu’il faudrait laisser les « petits salauds » en liberté.

Je pense que tous ceux qui plaignent M. Fruitier parce qu’« il est vieux et ne mérite pas ça » se trompent. Qu’il ait 30 ou 92 ans n’y change rien. Il est coupable et doit purger sa peine.

Enfin, ceux qui accusent le juge d’homophobie disent vraiment n’importe quoi. Ce n’est pas le sexe entre gens du même sexe qu’il punit. C’est une agression. Peu importe le sexe des intervenants, une agression est un crime. Si certains s’en sortent et d’autres pas, je refuse de croire que cela ait à voir avec leur orientation sexuelle.

Edgar Fruitier a bercé l’enfance de nombre d’entre nous. Plus tard, il nous a fait rire avec des chroniques déjantées sur la musique. Nous a touchés dans plusieurs téléromans. Nous l’aimions. Il faisait partie de notre réalité télévisuelle. Il était là, sympathique, inoffensif, rassurant. Alors, bien sûr que cela nous bouleverse d’apprendre qu’il était un prédateur sexuel. Que nous aurions préféré ne jamais apprendre qu’il n’était pas celui que nous voulions qu’il soit.

Pourtant, je ressens un malaise quand j’entends qu’on le défend. Je n’ose imaginer Jean-René Tétreault lisant les commentaires qui se désolent du sort de M. Fruitier. Je me réjouis en pensant aux nombreuses victimes qui ont peut-être reçu ce jugement comme un baume sur leur souffrance. Et j’espère, avec le plus d’humanité possible, qu’au nom de la décence et de la dignité des victimes, on ne lira jamais plus : « Pauvre Edgar ».