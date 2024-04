Le monde des idées est en ébullition. Découvrez ce qui apparaît sur le radar de notre chroniqueuse.

Le pouvoir des femelles

Les animaux ont toujours des choses à nous apprendre. Dans Bitch : le pouvoir des femelles dans le monde animal, l’autrice Lucy Cooke déconstruit les idées reçues à propos du masculin et du féminin. La biologie aussi est patriarcale, nous rappelle cette zoologue, et plusieurs chercheurs ont sciemment écarté des observations à propos de la domination des femelles. Saviez-vous que les mâles sécrètent eux aussi des œstrogènes, et qu’on trouve des transgenres chez des crustacés marins ? Voilà des faits scientifiques neutres qui devraient faire taire ceux qui défendent ad nauseam l’idée qu’il y a quelque chose de « naturel » dans les rôles genrés.

Bitch : le pouvoir des femelles dans le monde animal Lucy Cooke Albin Michel

Toilettes pour femmes

Avec La femme mystifiée de Betty Friedan, Toilettes pour femmes de Marilyn French est sans doute un des livres les plus marquants du mouvement des femmes des années 1960-1970. Je l’ai lu pour la première fois à 14 ans. Je n’ai évidemment pas tout saisi, mais malgré mon jeune âge, j’ai été profondément bouleversée par le ton, la critique du patriarcat et le sentiment de révolte qui s’en dégageait. French est morte le 2 mai 2009 et pour souligner les 15 ans de sa disparition, on réédite son œuvre-phare avec une nouvelle préface de l’autrice. L’occasion de revisiter un classique.

Toilettes pour femmes Marilyn French Robert Laffont

Trahir et venger les siens

On dit du livre Rue Duplessis de Jean-Philippe Pleau qu’il est un récit de « transfuge de classe », et qu’il s’inscrit dans la lignée des œuvres d’Annie Ernaux et d’Édouard Louis, deux auteurs qui ont raconté ce passage d’une classe sociale à une autre dans leur œuvre. Dans Trahir et venger : Paradoxes des récits de transfuges de classe, paru en France aux éditions La Découverte, deux spécialistes de la langue française se demandent si ce type de récit – qui partage une trame commune – ne serait pas « en voie de canonisation ». Dans un texte qui condense certaines idées de leur livre, elles posent des questions qui provoqueront sans doute un excellent débat. L’essai devrait paraître au Québec à la fin mai.

Trahir et venger : Paradoxes des récits de transfuges de classe Laélia Véron et Karine Abiven La Découverte

Inuktitut, le livre

Si vous avez été envoûté par Inuktitut d’Elisapie, album dans lequel l’autrice-compositrice-interprète se réapproprie des classiques de Led Zeppelin, Cyndi Lauper, Pink Floyd ou Blondie, sachez qu’il y a un livre qui accompagne cet album. Écrit en collaboration avec l’écrivaine Heather O’Neill, il s’agit d’un recueil de textes qui racontent les histoires et les souvenirs qui se cachent derrière chaque chanson. Les textes sont accompagnés d’illustrations et de photos personnelles de l’artiste. Un super beau complément à la musique, à feuilleter en écoutant la magnifique voix d’Elisapie.

Inuktitut Elisapie avec Heather O’Neill Elisapie

Barbara Walters : la bio

La grande journaliste et animatrice Barbara Walters s’était racontée en 2008 dans son autobiographie Audition : A Memoir, livre que j’avais dévoré à l’époque. Il faut dire que cette pionnière a eu une carrière époustouflante. Elle a fracassé le plafond de verre plus d’une fois, tout en subissant le mépris de ses collègues masculins. Un des intérêts de la nouvelle biographie écrite par la journaliste Susan Page, c’est qu’elle raconte les dernières années de Walters, de 2008 à sa mort, en décembre 2022. Elle éclaire aussi des angles de la vie de Walters que cette dernière n’avait pas explorés. Le titre du livre dit tout : The Rulebreaker, c’est ce que Barbara Walters a été.