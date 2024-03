PHOTO GABBY JONES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES

Le monde des idées est en ébullition. Découvrez ce qui apparaît sur le radar de notre chroniqueuse.

Comment couvrir Trump ?

PHOTO GABBY JONES, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Le chroniqueur Brian Stelter a animé l’émission Reliable Sources à CNN de 2013 à 2022.

À sept mois et des poussières des élections américaines, on cherche à mieux comprendre les forces en présence et le contexte politico-médiatique chez nos voisins du Sud. Parmi les auteurs qu’il faut lire, il y a Brian Stelter, l’un des meilleurs chroniqueurs médias aux États-Unis, auteur de Network of Lies : The Epic Saga of Fox News, Donald Trump, and the Battle for American Democracy, paru l’automne dernier. Stelter accordait récemment une entrevue au magazine télévisé Dans les médias (Télé-Québec), animé par Marie-Louise Arsenault (un beau coup de filet de la part de l’émission). Stelter répond entre autres à la question que bien des journalistes se posent : comment couvrir Trump cette fois-ci ?

Comment ça va pas ?

PHOTO LOU BENOIST, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’autrice et rabbin Delphine Horvilleur

Delphine Horvilleur est une vedette en France. Rare femme rabbin, elle a publié plusieurs livres (dont le très beau Vivre avec nos morts) et intervient souvent sur la place publique. Adepte du dialogue et de l’empathie, elle tente toujours de construire des ponts. Son nouveau livre a été écrit dans l’urgence, au lendemain des attentats du 7 octobre en Israël. Des conversations réelles ou imaginées par l’autrice pour tenter de comprendre et de ne pas verser dans la haine. Ce livre, déjà très populaire en France, devrait paraître chez nous autour du 22 avril. À lire absolument.

Comment ça va pas ? Delphine Horvilleur Grasset

Passez au SILQ

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE L’écrivain québécois Kevin Lambert

En avril, un groupe d’écrivains québécois se rendra dans la Ville Lumière pour participer au Festival du livre de Paris, où le Québec est l’invité d’honneur, pendant qu’un autre groupe se retrouvera dans la Vieille Capitale pour le Salon international du livre de Québec. Oui, les romanciers y seront en grand nombre, y compris le Prix Médicis Kevin Lambert, mais il y aura aussi beaucoup d’auteurs d’essais et de textes à saveur biographique comme Jean-François Lépine, Catherine Dorion ou encore, la mairesse de Montréal, Valérie Plante, qui publie ces jours-ci le tome 2 de sa bande dessinée autobiographique, Simone Simoneau : comme des renardes.

Le SILQ, du 10 au 14 avril, au Centre des congrès de Québec

Que lisent les Québécois ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Denis Fortier, auteur de Plus jamais malade : mon approche globale pour un corps en santé

Si les listes des « meilleurs vendeurs » révèlent un peu l’âme d’un peuple, ou du moins ses préoccupations, on en conclut que les Québécois sont obsédés par… leur santé. Est-ce la pénurie de médecins de famille ? Le livre de « non-fiction » le plus vendu au Québec selon le palmarès Gaspard (librairies indépendantes) et le palmarès des ventes de Renaud-Bray est : Plus jamais malade : mon approche globale pour un corps en santé. Très populaire, son auteur, le physiothérapeute Denis Fortier, tient une chronique à l’émission Pénélope sur Ici Première et compte plus de 730 000 abonnés à sa chaîne YouTube. Ceci explique peut-être cela…

Plus jamais malade : mon approche globale pour un corps en santé Denis Fortier Trécarré

Trois heures avec Mouawad

PHOTO STEPHANE DE SAKUTIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE L’auteur, acteur et metteur en scène franco-libano-canadien Wajdi Mouawad

Si vous avez vu l’excellent film Anatomie d’une chute de Justine Triet, vous avez peut-être reconnu Wajdi Mouawad dans le rôle du psychiatre. Le dramaturge, qui est désormais directeur du Théâtre national de la Colline à Paris (son mandat a été renouvelé le 8 mars dernier), est l’auteur du mois de l’excellente série de balados Bookmakers, sur Arte. Durant trois épisodes, on revient aux racines de la création de cet ex-Montréalais qui ne craint pas la polémique, un auteur exigeant qui semble avoir trouvé son public en France… et un peu partout sur la planète où on monte ses pièces.

