Qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui ? Des jeunes témoignent, des experts se prononcent. Un constat s'impose : malgré une plus grande diversité de modèles les stéréotypes traditionnels perdurent. Et le sentier qui mène à la masculinité demeure étroit. Découvrez nos articles.

Devenir un homme

PHOTO HUGO-SÉBASTIEN AUBERT, LA PRESSE

Les gars sont de plus en plus appelés à sortir du stéréotype. À travers des témoignages et des avis d’experts, La Presse se demande comment vont les jeunes hommes et explore les nuances de la masculinité moderne.

Lisez le dossier des journalistes Alexandre Vigneault et Léa Carrier