Pointu ? En effet ! Dense ? Sans doute ! Intéressant et instructif ? Absolument !

L’histoire du Québec est vaste et chacun, chez les historiens, apporte sa contribution pour en lever un coin de voile. Ainsi, en matière d’histoire du cinéma, notamment gouvernemental, la contribution de Marc-André Robert avec cet ouvrage consacré à l’Office du film du Québec nous apparaît incontournable.

Déjà, la lecture de l’introduction annonce deux choses : un sens de la clarté, essentiel pour donner des couleurs à ce sujet aux allures hermétiques, et une profondeur dans la recherche. Le seul fait de lire où et comment M. Robert a mené ses recherches est enthousiasmant avec ses allures de thriller archivistique. Et si vous n’êtes pas encore convaincu, allez jeter un œil à la bibliographie.

Cela dit, qu’est-ce que cette créature d’Office du film du Québec (OFQ) ? Né en 1961 avec la Révolution tranquille, l’OFQ fait corps avec son époque. Le Québec s’émancipe, crée de nouvelles institutions, accueille le monde avec Expo 67.

Pour soutenir cette effervescence, il fallait écrire, produire et distribuer des films d’information et pédagogiques destinés à rejoindre le public. Ce que l’OFQ a fait, porté par un petit groupe de fonctionnaires visionnaires et passionnés.

Or, il y a un revers à cela. C’est que ces employés n’étaient pas à l’abri de tiraillements, de querelles et d’autres guéguerres menés par des politiciens et hauts fonctionnaires, tirant la couverte du contenant au détriment du contenu. Ce qui est raconté dans la première partie de l’ouvrage.

L’OFQ a aussi souffert de plusieurs redéfinitions imputables à son passage du Conseil exécutif au Secrétariat de la province, puis au ministère des Affaires culturelles et enfin au ministère des Communications dans le gouvernement Lévesque en 1976… avant de se dissoudre dans une autre structure. Vous suivez toujours ?

Et les films là-dedans, direz-vous ? En a-t-on fait ? Des tonnes ! Des centaines de courts métrages, souvent commandés par les ministères. Couvrant mille et un sujets, comme on le raconte dans la partie 2 (plus statistique) et la partie 3 (plus narrative).

Un exemple parmi d’autres. Lorsque le cinéaste Jean-Claude Labrecque décide de tourner un film sur la venue du général de Gaulle au Québec à l’été 1967, il cogne à la porte de l’OFQ pour obtenir de l’aide, qu’on lui refuse. Labrecque se tourne alors vers un autre organisme gouvernemental, l’Office de l’information et de la publicité (OIPQ), qui accepte. Piqué au vif, l’OFQ commande un film à la dernière minute qui sera amorcé par le cinéaste Paul Vézina et complété par Claude Fournier. Mais même si le film de Fournier est « un document beaucoup plus critique et ironique » que celui de Labrecque, le gouvernement de Daniel Johnson le considère soudain comme une « patate chaude » avec le « Vive le Québec libre ! » lancé par le président français. Ce passage est jouissif.

Hélas, croit l’auteur, l’organisme a affronté trop de vents et marées pour avoir marqué les esprits.

Ainsi, la création de Radio-Québec (maintenant Télé-Québec) lui a fait perdre son mandat éducatif. Tout ça pour dire, estime M. Robert, que l’OFQ est « l’une des rares défaites politiques de la Révolution tranquille ». Rien de moins !

Un mot enfin pour dire que l’OFQ a eu un ancêtre, le Service de ciné-photographie de la province du Québec, encore une fois défendu par quelques employés visionnaires, dont l’incroyable Joseph Morin, que l’auteur appelle affectueusement « pionniers autodidactes ». Ces deux mots portent toute l’essence que Marc-André Robert porte non seulement à son sujet, le cinéma gouvernemental, mais à ses artisans.

Extrait « Dans l’édition 1964 du Catalogue général des films 16 mm de l’Office du film, les titres provenant de ces deux répertoires [distribution française et secteur anglo-protestant] sont classés selon 28 rubriques représentant différents sujets. Dans les collections de la cinémathèque de l’OFQ, on trouve ainsi autant des films portant sur les industries forestières que sur l’anatomie humaine, les Balkans, l’obstétrique, les bibliothèques ou encore la médecine vétérinaire. Le portrait des sujets couverts est aussi varié qu’intéressant. Il montre tout l’éventail des besoins des usagers de la cinémathèque en frais de documents pédagogiques et d’information. »

Qui est Marc-André Robert ? Professeur en techniques de la documentation au collège de Maisonneuve, Marc-André Robert est historien et bibliothécaire. Depuis longtemps, il se penche sur les rapports entre le cinéma et l’histoire et sur le cinéma gouvernemental et d’État. Il est l’auteur de l’essai Dans la caméra de l’abbé Proulx et co-auteur de L’imaginaire comique dans le cinéma québécois, aussi parus chez Septentrion.