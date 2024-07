Les beaux jours se prêtent à merveille à la détente, mais pas besoin de mettre son cerveau en vacances pour autant. Voici quatre suggestions de nos chroniqueurs pour se divertir et réfléchir sous le soleil, un thème à la fois. Cette semaine, l’enfance.

Jeune homme

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Jeune homme, de Karl Ove Knausgaard

Le jeune Karl Ove qui joue dans un terrain vague. Qui attend l’autobus avec son ami Geir. Qui danse un slow avec Anne Lisbet. Certains diront qu’il ne se passe pas grand-chose dans ce roman de l’auteur norvégien Karl Ove Knausgaard. J’y vois plutôt un compte rendu des détails foisonnants de l’enfance rédigé avec une précision maniaque qui donne le vertige. Ce livre forme le troisième des six tomes qui constituent l’autobiographie de Knausgaard intitulée Mon combat. On adore ou on déteste ce projet littéraire unique qui plonge avec hyperréalisme dans la vie d’un homme. De mon côté, j’ai consommé ces livres comme une drogue dure, hypnotisé par la force d’évocation de l’auteur.

Philippe Mercure, La Presse

Jeune homme, de Karl Ove Knausgaard, éditions Gallimard (poche), 542 pages

Un été sans point ni coup sûr

PHOTO FOURNIE PAR ALLIANCE ATLANTIS VIVAFILM Pier-Luc Funk dans Un été sans point ni coup sûr, de Francis Leclerc

Le film Un été sans point ni coup sûr, de Francis Leclerc, inspiré du roman du même titre, de Marc Robitaille. L’histoire se déroule à l’été 1969, celui du premier alunissage, du festival de Woodstock et de l’arrivée des Expos à Montréal. « Ces temps-ci, tout est en train de devenir moderne. L’ancien temps est fini. Ma mère change. Mon père passe son temps à ne pas changer », remarque le personnage central, un jeune baseballeur interprété par Pier-Luc Funk. Un regard drôle, humain et intelligent sur les joies et les défis de l’adolescence. À regarder avec une boîte de Cracker Jack.

Alexandre Pratt, La Presse

Un été sans point ni coup sûr, de Francis Leclerc, mettant en vedette Patrice Robitaille et Pier-Luc Funk. Offert à la location et à l’achat (ex. : AppleTV).

Là où je me terre

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Là où je me terre, de Caroline Dawson

Je fais partie des nombreux fans en deuil de Caroline Dawson, qui nous a quittés le 19 mai dernier. J’ai été touchée par ses mots, son regard, sa voix, sa façon de se ranger, à la vie, à la mort, du côté des humiliées. Dans Là où je me terre (Remue-ménage), fabuleux premier roman, qui est hélas aussi le dernier, elle raconte sans faux-fuyant, à hauteur d’enfant, la vie d’une famille de réfugiés au Québec. À l’heure où l’étranger est trop souvent une statistique ou un bouc émissaire, c’est une œuvre indispensable d’une autrice inoubliable.

Rima Elkouri, La Presse

Là où je me terre, de Caroline Dawson, éditions du Remue-ménage, 208 pages

Le petit astronaute

IMAGE FOURNIE PAR L’ÉDITEUR Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid

« Les souvenirs, on a beau essayer de les retenir, ils finissent toujours par nous couler entre les doigts. » Les visages se confondent, les regards deviennent flous. Alors, une fois par an, Juliette retourne dans son quartier d’enfance, à Montréal. « Pour que son visage ne s’efface pas. » Celui de son petit frère, Tom. Poignante, mais jamais misérabiliste, la bande dessinée Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid, est une ode à la vie, celle d’un enfant différent. Major Tom, ce petit astronaute qui n’a jamais vraiment réussi à toucher terre. Même sans les sublimes dessins de l’auteur, la version balado, offerte sur Ohdio, touche droit au cœur. Un chef-d’œuvre.

Isabelle Hachey, La Presse

Le petit astronaute, de Jean-Paul Eid, éditions de la Pastèque, 156 pages

Écoutez la version audio de la bande dessinée Le petit astronaute