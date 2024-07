Cet été, nos journalistes passent chaque semaine un moment en terrasse avec une personnalité pour une discussion conviviale. Stéphanie Bérubé a dégusté un rosé avec la sommelière Véronique Rivest, une pionnière qui brise des plafonds de verre.

C’était un jeudi matin de cette vague de chaleur de juin qui rendait le rosé carrément salvateur. Véronique Rivest avait ouvert la terrasse de son bar à vin de Gatineau, Soif, spécialement pour cette rencontre où nous avons parlé de vin, bien sûr, mais surtout d’un certain snobisme, cher à ces amateurs qui aiment bien se parler entre eux.

Dans le monde du vin, elle a influencé plus d’une femme. Et d’un homme : en 2013, elle remporte la deuxième place au concours du meilleur sommelier du monde, épreuve hyper exigeante et prestigieuse, mais très conformiste.

Il est un peu étonnant que Véronique Rivest ait choisi d’emprunter cette avenue, celle des compétions en sommellerie, pour poursuivre sa formation.

« Au début, je me suis dit que je ne réussirais jamais parce que ça ne correspond pas à qui je suis, dit-elle, devant cet apparent paradoxe. Mais je suis restée qui je suis. Avec quelques compromis. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Rivest

Comme de mettre une cravate au concours du meilleur sommelier des Amériques parce que sa tenue – à peine plus décontractée, lui avait fait perdre des points.

Heureusement, le monde du vin change.

Et en bonne partie, pour le mieux. Dans les concours, on se détend un peu sur la forme au profit du fond.

Véronique Rivest est fière de contribuer à cette évolution, elle qui fait désormais partie du comité technique des concours internationaux. Un exemple de ce qui ne passe plus : durant une épreuve, récemment, un sommelier autrichien a suggéré qu’un vin rosé, sucré, était parfait pour « ces dames ».

« On s’est tous regardés, y compris les gars dans le jury », relate Véronique Rivest, qui précise qu’il y a 10 ans à peine, ce commentaire serait passé comme dans du beurre.

« Ça change, dit-elle. Petit à petit. »

Déjà, le vocabulaire évolue.

Les vins rouges costauds ne sont plus qualifiés de « masculins » et, à l’inverse, les rosés pâles de « féminins ».

Il y a une conscience qui s’est développée autour de ça. Ce sont des vocabulaires que l’on n’emploie plus. Véronique Rivest

Il y a des comportements qui évoluent, aussi.

Au début de sa carrière, à la LCBO, Véronique Rivest voyait parfois des clients se diriger volontairement vers un de ses collègues pour le choix de leur bouteille.

« Ils aimaient mieux avoir des conseils d’un gars qui n’y connaissait rien que d’une fille qui y connaissait quelque chose. »

Ces clients-là doivent s’en mordre les doigts aujourd’hui.

Le sommelier autrichien aussi…

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Rivest

D’un snobisme à un autre

L’inclusion, pour cette sommelière émérite, va bien au-delà de la parité dans son équipe – un exercice pas si compliqué au Québec, où les femmes ont depuis longtemps pris leur place en sommellerie.

L’inclusion, c’est d’accueillir la clientèle avec tout le respect qu’elle mérite, peu importe sa connaissance et ses goûts en vins.

« Vous aimez le Ménage à trois ? Venez-vous-en ! », lance Véronique Rivest à propos de ce cabernet sauvignon californien très populaire.

Il y a plus de 500 références sur la carte de Soif.

Le Ménage à trois n’y est pas.

Alors, il recevra quoi, ce client assoiffé de rouge ?

« On peut l’amener sur un vin du Douro, un vin du Priorat ; quelque chose qui a ce côté-là plus enrobant, plus riche. Un vin ensoleillé, un vin rouge qui a de la matière et du fruit », détaille la proprio qui, de toute évidence, est ravie d’aller retrouver son client dans sa palette.

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Rivest

« On a toujours des choses sur la carte qui vont permettre un cheminement, poursuit-elle. Mais je ne fais pas de compromis sur le plan des moyens de production. Aujourd’hui, je crois que n’importe qui qui travaille avec des produits agricoles, et le vin en est un, a l’obligation d’avoir une conscience environnementale. »

Je fais partie des optimistes : je crois que la terre peut nourrir l’humanité, mais on doit changer radicalement nos modèles d’agriculture. Tout de suite. Véronique Rivest

Véronique Rivest aime vraiment son métier. Ce qu’elle déteste, en contrepartie, c’est le snobisme dans le vin ; que l’on exclue un client dont les goûts ne correspondent pas aux siens.

« Mon plus gros combat dans le monde du vin, et ça touche plusieurs fronts, est de travailler contre toute l’intimidation et l’arrogance qu’il y a eu pendant des années », explique-t-elle.

« Tout le monde dans l’industrie du vin a un but commun : que de plus en plus de gens boivent du vin. Et pourtant, durant des années, cette industrie-là a eu l’effet contraire. La façon dont on parlait du vin, dont on traitait les gens, dont on s’adressait aux gens était terriblement condescendante et arrogante. Ç’a fait en sorte que, encore aujourd’hui, les gens sont intimidés. »

PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE Véronique Rivest

Les propos de la sommelière sur les aficionados du vin qui regardaient jadis les gens de haut sonnent pourtant très actuels : le discours autour du vin nature est un peu comme ça, non ?

« Complètement ! » répond Véronique Rivest qui détaille avec précision à quel point certains adeptes des vins naturels excluent de facto tous les buveurs qui ne partagent pas leurs opinions, tranchées.

« Ça n’aide pas du tout la cause du vin. Ils ne sont pas inclusifs et ils n’aident pas à créer un plus grand bassin de consommateurs. Au contraire : ils érigent de nouvelles barrières. »

« Les meilleurs gens dans le monde du vin sont les plus humbles », dit la sommelière qui conseille à tous d’éviter comme la peste ces professionnels qui étalent leur savoir. Dans le vin comme dans tous les domaines.

« Je déteste les dogmes. C’est rendu que j’hésite aujourd’hui à employer le mot nature. C’est devenu une mode et, c’est le propre de n’importe quelle mode, tout le monde l’accapare. Et ça la dénature… Moi, je dis aux gens, plus c’est écrit Bio, Vert ou Nature en gros sur la bouteille, en général, moins ça l’est. Les meilleurs vignerons ne l’écrivent pas parce que pour eux, ça va de soi. Pour faire du bon vin, il faut travailler comme ça. »

Questionnaire estival À quoi ressemble votre été idéal ? Ne pas voyager ! Passer du temps à la maison, en famille, chez Soif. Recevoir à la maison. Des grandes tablées champêtres. Profiter de mon chez-moi : j’habite dans la vallée de la Gatineau, dans le bois, au bord d’un lac. Prendre mon petit-déjeuner sur le quai en lisant le journal ou un livre, c’est pas mal ça qui me réjouit, et me relaxe. C’est la sainte paix ! Votre lecture de vacances Mille vignes, de Pascaline Lepeltier. Un ouvrage grandiose, tellement instructif, complet, intelligent. Je pourrais le relire 20 fois et toujours apprendre. Si vous pouviez prendre un verre avec une personnalité, ce serait… Il y en a tellement ! Il y a toujours Gérard Basset, maintenant décédé, le plus grand, gentil, professionnel et généreux sommelier de tous les temps ! Je l’ai souvent croisé, on a souvent brièvement échangé, mais j’aurais encore des milliers de questions à lui poser ! Et le ministre Pierre Fitzgibbon. Je lui casserais les oreilles jusqu’à ce qu’il comprenne la nécessité de changer nos lois sur l’alcool et qu’il promette de le faire ! Êtes-vous plus mer ou lac ? J’adore les deux ! Je suis une fan finie de l’eau (pour se baigner bien sûr !). Mais si je dois choisir, je dirais lac. Se baigner dans un lac au Québec, entouré de forêt, de nature et de silence (on habite sur un lac pas de moteur bien sûr !), c’est un immense bonheur.

Qui est Véronique Rivest ? Propriétaire du bar à vin Soif, à Gatineau, et bientôt d’un deuxième établissement à proximité, Petite Soif

Gagnante du concours du Meilleur sommelier du Canada en 2006 et en 2012 et du Meilleur sommelier des Amériques en 2012

Deuxième Meilleur sommelier du monde, 2013

