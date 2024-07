Carte blanche à Rosalie Bonenfant Femmes, fleurs, couleurs

Les femmes, les fleurs et la couleur. Ce sont les mots qui me viennent en tête quand je pense à l’art de Kezna Dalz dans son sens le plus plastique. Si je me prêtais au même exercice en cherchant plutôt à nommer les thèmes autour desquels s’articule son œuvre, je parlerais d’inclusion, de sensibilité et de représentativité.