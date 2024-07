Tout l’été, nos chroniqueurs partent à la rencontre de personnalités qui les inspirent. Pour échanger sur ce qui, dans la vie, nous motive, nous donne des ailes, nous pousse à créer ou à agir. À l’occasion d’une promenade sur le mont Royal, Chantal Guy s’entretient avec la poétesse Hélène Dorion, un « monument » célébré en France.

Même après avoir parlé à des centaines d’écrivains dans ma vie, cette magie n’est jamais disparue : je conserve une admiration profonde pour ceux qui consacrent leur vie à l’écriture, qui est certainement l’une des formes les plus solitaires de la création.

Particulièrement les femmes, à qui on a longtemps interdit une vie intellectuelle et intérieure – relire Une chambre à soi de Virginia Woolf pour se le rappeler –, sans oublier qu’au Québec, il n’est pas facile de vivre de sa plume, encore moins si l’on choisit la voie de la poésie.

« Je ne pense pas qu’on choisisse la poésie, précise Hélène Dorion, pendant que nous marchons dans les sentiers du mont Royal. « Mon rapport au langage a été poétique d’emblée, et c’est ce qui fait que je me suis mise à écrire de la poésie. Ce que j’ai aimé, c’est de sentir que les mots étaient autre chose qu’un corridor de sens, que cette matière-là avait une opacité que la poésie maintient en mouvement, même dans le plus simple des poèmes. Soit on le vit dans l’inconfort, soit on le vit dans l’émerveillement ou la curiosité, et c’est là que le lecteur entre ou résiste. Oui, il y a une belle opacité dans la poésie qui, quand elle ne nous fait pas peur, nous révèle la nature intime des mots. »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE L’œuvre de la poétesse Hélène Dorion compte une trentaine de livres.

Hélène Dorion m’a donné rendez-vous à son petit studio qu’elle loue au centre-ville de Montréal, où elle se dépose quand elle n’est pas dans son lieu de prédilection, son atelier d’écriture à Orford, entourée de la forêt. Ici, elle a une vue imprenable sur la ville grouillante. Nous sommes ensuite allées nous balader sur la montagne, son endroit préféré à Montréal.

Bien qu’elle soit très associée à la nature qu’elle célèbre dans son œuvre, elle souligne qu’elle a aussi besoin de l’urbanité, et doit rappeler parfois qu’elle n’est pas une adepte de Thoreau, comme un ermite dans le bois. « Je suis aussi bien en ville qu’en forêt, souligne-t-elle. Dès mes premiers livres, j’ai senti que nous étions des êtres tendus entre des extrêmes, et qu’il ne nous fallait pas choisir, mais embrasser. »

Comment fait-on coexister les extrêmes, pour moi, c’est la grande question de la vie et de l’être humain. Par exemple, comment fait-on coexister la bienveillance et, en même temps, toute la violence relationnelle qui existe ? Hélène Dorion

Hélène Dorion a publié une trentaine de livres en 40 ans d’écriture qui lui ont valu une quantité impressionnante de prix et d’honneurs au Québec, en France et ailleurs. Tout récemment, elle a reçu le Grand Prix de poésie de l’Académie française, alors qu’elle venait tout juste de recevoir l’insigne de l’Ordre des arts et des lettres du Québec. Petite cerise sur le gâteau : elle fait partie des personnalités qui entreront en 2025 dans le Petit Larousse illustré.

Mais ce dont on lui parle le plus est le fait qu’elle est la première poétesse vivante dont l’un des livres, Mes forêts, publié en 2021, est inscrit au baccalauréat français. C’est énorme, et cela lui a demandé une longue tournée de trois mois en France, où sortait en même temps son dernier roman, Pas même le bruit d’un fleuve. Elle trouve un peu drôle d’ailleurs qu’on la présente dans les classes françaises comme un monument. « Il faut comprendre leur rapport à ça, leurs parents ont tous étudié des écrivains morts ! »

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Son recueil Mes forêts est aujourd’hui inscrit au baccalauréat français.

En vérité, je n’ai jamais vu un poète avoir un horaire de premier ministre comme Hélène Dorion, qui passe beaucoup de temps entre la France et le Québec. Comment elle-même vit-elle l’admiration qu’elle suscite ?

« D’abord, il y a beaucoup de gratitude parce que je sais combien d’artistes il y a sur la Terre. Mais je ne perds pas de vue le petit être humain que je suis. Ça n’a rien changé à l’intérieur de moi, peut-être parce que ça arrive à un moment où ça ne change rien, ce qui est formidable. Je n’aimerais pas que ça change quelque chose, je ne crois pas que c’est sain, mais il est certain que cette reconnaissance, ça donne de l’élan. »

Et cet élan est né en 1983 à la publication de son premier recueil, L’intervalle prolongé. « Dès que j’ai ouvert la boîte de livres et que j’ai vu mon nom sur la couverture, j’ai su que cela allait être toute ma vie », se souvient-elle.

J’ai vraiment eu le choc des mots comme une matière vivante, qui nous liait au monde, comme le corps. Mes deux passerelles, ce sont le corps et le langage. Hélène Dorion

Hélène Dorion aurait pu devenir philosophe, car c’est en philosophie d’abord qu’elle a étudié, mais pour elle, la connaissance passe davantage par les sens que par les concepts, et c’est dans l’art qu’elle a trouvé le fondement de son existence, un peu comme la narratrice dans Pas même le bruit d’un fleuve. « Quand j’ai découvert la littérature, elle a donné un surcroît de sens à ma vie, une fondation et un lien que j’ai sentis rapidement indestructibles. La littérature m’a donné ça dès le départ. »

Et pas que la littérature, mais toutes les formes d’art, car ses inspirations, et ses admirations, sont innombrables – n’a-t-elle pas écrit un opéra à quatre mains avec son amie Marie-Claire Blais en hommage à Marguerite Yourcenar ? N’empêche, sa toute première admiration d’enfant a été pour les astronautes, car son père avait acheté le film des premiers pas de Neil Armstrong sur la Lune, qu’il regardait en boucle. « C’est là que j’ai découvert qu’il y avait un monde en dehors de notre monde. »

En marge de son recueil Mes forêts, elle suggère une liste de pièces de musique et je vous recommande fortement cette expérience d’entrer dans les mots de Dorion avec cette trame sonore (j’ai adoré).

Écoutez la trame sonore

« Je pense que quand on est écrivain, musicien ou peintre, on est créateur. Moi, je me définis comme une créatrice », résume-t-elle.

Bien sûr, comme créatrice, elle admire d’autres écrivains et artistes, mais peut-on avoir semblable sentiment d’admiration envers la nature ? « Moi, je l’admire vraiment, répond-elle, convaincue. Depuis que j’ai quitté Québec il y a longtemps pour aller vivre avec la nature – je préfère dire “avec” que “dans”. C’est vraiment un processus d’apprentissage. C’est comme si lire la nature, c’est vraiment lire la vie, ça va me dire ce que j’ai à faire, comment défricher mon propre chemin. »

Qu’est-ce que j’admire dans les arbres ? Le temps. La patience des arbres. Ils sont les plus grands confinés de la Terre. Qu’est-ce que l’arbre a à m’apprendre que j’ignore encore ? Tout peut être motif à inspiration ou même admiration. Hélène Dorion

PHOTO ROBERT SKINNER, LA PRESSE Hélène Dorion se définit comme une créatrice.

C’est peut-être parce que nous n’admirons plus la nature, le nez collé sur nos téléphones dans l’agitation des villes, qu’on permet qu’elle soit saccagée et détruite. Loin des yeux, loin du cœur. « Je suis tout à fait d’accord. Je pense qu’on protège ce qu’on aime et on aime ce à quoi on est lié, forcément. Connaître, c’est s’émerveiller, et s’émerveiller, c’est aimer. »

Quand on demande ce que l’on peut faire pour protéger la nature, moi, je crois profondément que l’art, la littérature et la poésie ont quelque chose à dire là-dessus. J’ai l’impression que le monde ne va pas très bien parce que ce lien, au temps, à la nature, est coupé. Hélène Dorion

La poésie, c’est peut-être vouloir recoudre patiemment un monde en lambeaux, finalement, mot par mot.

Sources d’inspiration « J’ai probablement été attirée par les philosophes et les écrivains qui étaient les plus près de mes questionnements, raconte Hélène Dorion. Les présocratiques et puis Aristote, par exemple. L’œuvre d’Hermann Hesse a été très importante pour moi. Saint-Denys Garneau et Anne Hébert. Je pense que les livres qui m’ont formée sont les livres où il y a des récits initiatiques. Qu’est-ce que vivre ? C’était la question avec laquelle je suis entrée en philosophie et c’est probablement la question avec laquelle je suis entrée en littérature. »

