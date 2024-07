Cet été, nos journalistes passent chaque semaine un moment en terrasse avec une personnalité pour une discussion conviviale. Silvia Galipeau s’est attablée avec Monique Simard pour parler de son parcours impressionnant.

Femme de tête, au féminisme tatoué sur le cœur, Monique Simard est sous les feux de l’actualité depuis 50 ans maintenant. Aujourd’hui à la tête du Partenariat du Quartier des spectacles, l’ex-présidente de la SODEC et syndicaliste de longue date continue d’être sollicitée de toutes parts. Mais qu’est-ce qui anime tant cette battante à l’éternelle coupe au carré ? On lui a posé la question.

À bientôt 75 ans, alors qu’elle pourrait se la couler douce et profiter d’un congé bien mérité, la voilà qui a accepté un énième gros dossier, et non des moindres : la coprésidence, à la demande du ministère de la Culture et des Communications, du Groupe de travail sur l’avenir de la production télévisuelle et cinématographique québécoise, aux côtés de Philippe Lamarre, président d’Urbania.

Quand on sait les enjeux en cause, de la perte des revenus publicitaires (au profit des fameux GAFAM, Google, Meta, etc.) aux défis du financement, sans oublier la question de la consommation (allo les jeunes, qui ne consomment pour ainsi dire plus québécois), disons qu’on fait plus mollo comme projet. « Tout l’écosystème a changé ! », dira-t-elle, exemples multiples à l’appui, de toute évidence très au fait de ses dossiers. « On est à la croisée des chemins ! »

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Monique Simard, présidente du C.A. du Partenariat du Quartier des spectacles

Lors de notre rencontre, au début de l’été, coïncidence, la Suède venait d’accorder des congés parentaux aux grands-parents. Le saviez-vous ? En matière de congés parentaux, c’est à Monique Simard que l’on doit ici les premiers congés de maternité payés dans le secteur public, il y a de cela 45 ans maintenant, à l’issue de la négociation du front commun en 1979. Or, la présidente du C.A. du Partenariat du Quartier des spectacles, rencontrée à la terrasse du café de l’esplanade Tranquille (autre jolie réalisation, certes d’un tout autre ordre), qui a passé près de 20 ans de sa carrière dans les syndicats, dont pas loin de 10 à la vice-présidence de la CSN, ne s’en vante même pas.

Elle se félicite plutôt d’une autre grande victoire, syndicale toujours, quelques années plus tard. Pour cause, elle est à ce jour drôlement d’actualité : « On a négocié – en 1982 ! – les premiers congés payés pour une interruption volontaire de grossesse ! », lance-t-elle, de sa voix rauque mais déterminée. « Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ce que ça signifie à cette époque ! Il y avait des crucifix partout à la CSN ! » C’était d’ailleurs bien avant que l’avortement soit officiellement décriminalisé par la Cour suprême (en 1988).

Ces années-là, elle a travaillé comme une acharnée avec son équipe. Sept jours sur sept. Et quantité de nuits. « Et si ça n’avait pas été de mon engagement, je ne serais pas restée. Mais on se mobilisait contre l’injustice ! Et j’ai toujours cru au travail collectif, je n’ai jamais rien fait toute seule », prend-elle soin de souligner.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Monique Simard, présidente du C.A. du Partenariat du Quartier des spectacles, en entrevue avec notre journaliste.

On ne sera pas trop surpris d’apprendre que Monique Simard a été interpellée, il y a deux ans, quand la Cour suprême américaine a annulé l’arrêt Roe c. Wade, qui assurait un droit constitutionnel à l’avortement aux États-Unis. « Avec ma sœur, je suis allée devant le palais de justice manifester ! »

Je pense que je ne suis pas capable de ne pas être engagée. C’est mon moteur ! Monique Simard, présidente du CA du Partenariat du Quartier des spectacles

Mieux : c’est son « carburant », ajoute celle qui ne boit même pas de café. « Et ce carburant, je l’ai transposé en culture ! »

Si, à vue de nez, ses engagements peuvent sembler éparpillés (des droits des femmes à la culture urbaine en passant par la production cinématographique, Monique Simard a travaillé 10 ans aux Productions Virages, maison fondée par son mari Marcel Simard, mort en 2010, en plus de diriger le programme français de l’ONF), elle y voit au contraire un « fil conducteur » très clair. « J’ai toujours été à la recherche de plus de justice sociale, dit-elle, d’une meilleure redistribution de la richesse, et ça inclut la culture, l’accessibilité à la culture, autant à la création, à la production qu’à la consommation. […] Et les droits des femmes, ça vient avec ! » Même les documentaires qu’elle a produits traitaient de justice sociale, fait-elle valoir.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Monique Simard a voué sa vie à l'engagement social et à la culture.

Parenthèse : il faut savoir que si Monique Simard a découvert le militantisme à l’université dans les années 1960, elle a aussi été hôtesse à Expo 67 (au pavillon de la jeunesse), à 17 ans. « Le plus bel été de ma vie ! Ça m’a conscientisée à l’état du monde ! » L’année suivante, elle participe au documentaire Wow de Claude Jutras (la femme aux seins nus de l’affiche, c’est elle, confirme-t-elle en rougissant).

À cet effet, elle continue de regretter qu’on ait ainsi annulé la mémoire du cinéaste, à la suite des révélations de pédophilie que l’on sait. « Et je le regrette encore, dit-elle sans hésiter. Cela s’est fait en une semaine, 10 jours. Je n’en reviens pas encore. Il n’a pas été là pour se défendre. C’est quelque chose d’assez cruel. Ça a été un tel raz-de-marée. Et tous ceux qui levaient la main étaient mis au ban… » Étrangement, pas elle. Pourquoi, au juste ? À l’époque, en 2016, elle était présidente de la SODEC. « Je ne pouvais pas être mise au ban », avance notre interlocutrice au franc-parler légendaire. Fin de la parenthèse.

Pendant tout l’entretien, Monique Simard répond généreusement à nos questions, des plus délicates aux plus anecdotiques. On saura en outre qu’elle venait de regarder le documentaire de Céline Dion (Je suis : Céline Dion) et qu’elle a dévoré La version qui n’intéresse personne (Emmanuelle Pierrot), tout comme Les filles de Jeanne de l’historienne Andrée Lévesque. Elle nous dira qu’elle n’a aucune intention de revenir en politique (elle a fait un passage éclair au Parti québécois, interrompu pour cause de cafouillage dans son inscription électorale municipale) et continue de trouver le système « patriarcal ». « Regardez la structure des partis, glisse-t-elle, il y a un chef, et tout passe par là. » Ah oui, et on saura aussi qu’elle organise des 5 à 7 mémorables, plusieurs mercredis de l’été chez elle. « J’aime recevoir ! », dit-elle en riant.

PHOTO OLIVIER JEAN, LA PRESSE Monique Simard et Silvia Galipeau sur la terrasse du café de l’esplanade Tranquille

Elle sourit, s’enflamme et converse avec un débit impressionnant. Elle a de la suite dans les idées, une connaissance aiguë de ses dossiers, on l’a dit, mais aussi de l’actualité.

Parlant d’actualité, impossible de ne pas lui parler de l’avenir des festivals, qui crient famine. « On travaille là-dessus, je suis aux premières loges pour savoir que les festivals ne vont pas bien », répond-elle. Un comité a été mis sur pied à cet effet et toutes sortes de propositions sont sur la table. L’idée a notamment été avancée par l’ex-directeur général de Montréal en lumière Jacques Primeau de taxer les commerces et promoteurs immobiliers qui bénéficient des retombées desdits festivals.

À Toronto, il y a une taxe, à Montréal, est-ce la solution ? Je ne sais pas. Nous ne sommes pas rendus là. Tous les festivals ne sont pas sur le même modèle, il faut analyser la situation dans son ensemble. Monique Simard

Une proposition est attendue pour l’automne.

Dans ses temps libres (!), Monique Simard travaille également à la revitalisation du Quartier latin et siège au conseil de la Vitrine culturelle. Et dans tous ses engagements, on retrouve son fameux dada pour la justice sociale. « L’accessibilité à la culture ! Les festivals, Silvia, c’est ça ! […] Les gens ne seraient pas capables de se payer ces concerts. L’accessibilité à la culture, c’est développer le goût pour la culture, à l’école et ailleurs ! » Entre autres, on l’aura compris : dans la rue.

Elle n’en démord pas. Et n’en démordra pas non plus, devine-t-on. « J’ai été très proche de Léa Roback et de Madeleine Parent, conclut-elle. Elles ont été engagées jusqu’à leur dernier souffle. Je serai comme ça. Parce que les valeurs de justice sociale, d’équité, de meilleure distribution de la richesse, je vais toujours les avoir où que je sois. C’est moi ! »

Questionnaire estival À quoi ressemble votre été idéal : « Sur le bord du fleuve Saint-Laurent, à lire et admirer le coucher du soleil. Sans oublier mes 5 à 7 avec mes amis ! » Des livres que vous voulez lire sans faute cet été : « Une saga en cinq tomes de Karl Ove Knausgård. J’ai commencé à m’intéresser à la littérature norvégienne, pour comprendre l’âme norvégienne, parce que mon fils vit là-bas, et ma petite-fille va y être élevée. » Les gens que vous aimeriez réunir à table, morts ou vivants : « Charlie Chaplin, Hannah Arendt et Naomi Klein. Parce que les deux premiers sont des génies, et ils ont eu le regard le plus lucide sur ce qui s’est passé au XXe siècle. Et parce que la dernière a eu un des regards les plus lucides sur ce qui se passe au XXIe ! Son dernier livre, Doppelganger : A Trip into the Mirror World, est le livre qui m’a le plus marquée cette année. »