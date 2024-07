Du 22 au 26 juillet aura lieu à Munich la 25e conférence internationale sur le sida organisée par l’International AIDS Society (IAS). L’occasion est idéale pour faire le point sur les recherches sur le VIH et le sida et suggérer des outils pour mieux comprendre la réalité des personnes atteintes. La Presse en parle avec deux médecins montréalais.

Le site CATIE

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE La Dre Madeleine Durand, médecin spécialiste en médecine interne et chercheuse au Centre de recherche du CHUM

« Nous sommes à la croisée des chemins avec le VIH, une condition dont le visage a beaucoup changé dans les dernières années, au Canada en particulier », estime la Dre Madeleine Durand, du Centre de recherche du CHUM. Selon elle, certaines nouvelles données « n’ont pas bien percolé dans la population en général ». De là sa suggestion de consulter le site, en français et en anglais, de l’organisme Canadian AIDS Treatment Information Exchange (CATIE). La page « L’ABC du VIH » répond à diverses questions sur cette condition, dont la différence avec le sida. « Voilà une ressource grand public très bien faite, bilingue, mise à jour et accessible au grand public, indique la Dre Durand. Je m’y réfère deux, trois fois par année, notamment pour consulter les statistiques. »

Consultez le site CATIE

Les étonnantes statistiques de 2022

PHOTO SETH PINCUS, ELIZABETH FISCHER ET AUSTIN ATHMAN, ARCHIVES LA PRESSE CANADIENNE Cette image captée au moyen d’un microscope électronique montre des lymphocytes T (globules blancs), en bleu, attaqués par le VIH, en jaune.

Lorsqu’elle indique que « le visage du VIH a beaucoup changé », la Dre Durand parle entre autres de la forte hausse (24,9 %) de nouveaux cas enregistrés au pays de 2021 à 2022. Le nombre de nouveaux cas enregistrés (1833) s’explique notamment par une augmentation importante dans les Prairies et chez les membres des Premières Nations. « Dans les deux dernières années, les groupes les plus représentés sont les communautés hétérosexuelles », ajoute-t-elle. En 2022, la répartition des nouveaux cas de VIH, toutes catégories confondues, indique en effet que 39 % des cas ont été contractés par contacts hétérosexuels, 34,8 % par contacts sexuels entre hommes et 20,5 % par drogues injectables. « Il est important de mettre à jour ces chiffres, car l’épidémiologie doit dicter comment réduire les taux d’incidence », insiste la Dre Durand.

Une diapositive de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC) résume les observations de l’année 2022.

Consultez la diapositive de l’ASPC

« Dénialisme » : une balado du Pharmachien

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Olivier Bernard, dit le Pharmachien

Dérives, tel est le titre de l’émission balado d’Olivier Bernard, alias le Pharmachien, qui se penche sur « Les secrets de la mafia médicale ». Dans le 26e épisode de la série (ou 5e de la saison 3), M. Bernard se penche sur le dénialisme du VIH-sida et des traitements médicaux employés pour combattre la maladie. « Dénialisme » comme dans courant de pensée qui rejette les conclusions scientifiques généralement reçues. Avec le Dr Réjean Thomas, le Pharmachien décortique l’histoire de Bernard Lachance, artiste et chanteur québécois mort à 46 ans en mai 2021. Après huit ans de traitements, M. Lachance a rejeté les thérapies prescrites par le milieu scientifique et a tenté de se guérir avec des produits naturels. Dans Dérives, le Dr Thomas déplore que l’histoire du sida et des démarches médicales faites depuis 40 ans pour endiguer la maladie demeure aussi méconnue. « C’est quand même la plus importante pandémie du XXe siècle et les jeunes médecins qui arrivent ici ont zéro éducation là-dessus », dit-il.

Écoutez l’émission balado Dérives

La PrEP sur le site de la clinique l’Actuel

PHOTO BENEDICTE MILLAUD, ARCHIVES COLLABORATION SPÉCIALE Le Dr Réjean Thomas, président fondateur de la clinique médicale l’Actuel

La PrEP (prophylaxie préexposition), vous connaissez ? Si vous avez répondu non à cette question, vous n’êtes pas seul. Le Dr Réjean Thomas insiste sur ce traitement préventif avec antiviraux dont les résultats sont très convaincants. « La PrEP est un outil très efficace, avec 92-100 % de réussite pour prévenir le VIH », dit le Dr Thomas. Ajoutons que le site de l’Actuel rappelle que « la PrEP ne fonctionne pas à 100 % et qu’il est préférable de la combiner avec d’autres moyens de protection ». La PrEP n’est pas un vaccin, c’est un traitement, poursuit le Dr Thomas. « Il y a deux façons de prendre le médicament : tous les jours ou pendant un certain laps de temps lorsqu’on prévoit avoir une relation sexuelle », ajoute-t-il. À l’Actuel, quelque 5000 personnes sont soignées à la PrEP, dont 40 % sur une base de temps définie, précise le Dr Thomas. Si le traitement est prescrit depuis 2011 à l’Actuel et est très connu dans la communauté LGBTQ+, il l’est « peu à l’extérieur de celle-ci », ajoute le Dr Thomas. Québec rembourse ce traitement.

Consultez le site de l’Actuel

Consultez la page sur la prévention du sida sur le site de l’Actuel

Qui sont la Dre Madeleine Durand et le Dr Réjean Thomas ? Médecin spécialiste en médecine interne, la Dre Madeleine Durand est chercheuse au Centre de recherche du CHUM, où elle dirige un programme sur les personnes vieillissant avec le VIH. Cofondateur de la clinique médicale l’Actuel en 1984, le Dr Réjean Thomas en est aujourd’hui le président-directeur général. Depuis les débuts, il est une figure connue pour ses interventions sur le VIH et le sida dans les médias. Il exerce toujours.

Qu’en pensez-vous ? Exprimez votre opinion