Tout l’été, nos chroniqueurs partent à la rencontre de personnalités qui les inspirent. Pour échanger sur ce qui, dans la vie, nous motive, nous donne des ailes, nous pousse à créer ou à agir. Alexandre Sirois s’est promené au parc La Fontaine avec la sagesse incarnée, la poétesse innue Joséphine Bacon.

Cette entrevue avec Joséphine Bacon est passée à un cheveu de ne pas avoir lieu.

Je vous raconte : à deux heures de notre rendez-vous, son agente me téléphone. La poétesse innue s’est réveillée avec une extinction de voix.

Après avoir proposé le report du rendez-vous, j’apprends en fin de compte qu’elle accepte malgré tout de se déplacer comme prévu au parc La Fontaine, où j’allais la rencontrer.

Joséphine Bacon arrive en boitant, avec la canne qu’elle ne quitte plus même si ses genoux trop usés ont été remplacés il y a quelques années.

Je me rends compte très vite que sa voix habituellement rauque l’est encore plus en ce chaud matin de juillet.

Mais son visage est toujours aussi lumineux, ses yeux bleus sont toujours aussi pétillants et, au fil de notre conversation, comme dans ses recueils de poésie, la magie opère.

Comment ne pas être charmé par cette femme inspirante ? Cette toute petite poétesse qui dégage, avant même d’avoir prononcé un seul mot, une sagesse teintée d’optimisme. À moins que ce ne soit l’inverse.

On m’avait prévenu que je serais envoûté.

J’avais demandé la veille par courriel à la jeune poétesse innue Marie-Andrée Gill de me confier ce que représentait, pour elle, Joséphine Bacon.

Elle « incarne le charisme naturel : on l’aime instantanément », a-t-elle notamment répondu.

« Malgré les tentatives d’assimilation et d’acculturation, la force de la langue et de la culture innues ont trouvé un passage précieux en elle », a-t-elle ajouté, précisant que Joséphine Bacon incarne l’espoir.

Qu’en pense la principale intéressée ?

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Joséphine Bacon se veut foncièrement optimiste.

J’ai un poème qui dit : “J’ignore si demain me gardera intacte/Je dis que l’espoir de se laisser être éloigne le désespoir.” Pour moi, garder espoir, c’est ça. J’ai de la misère avec le désespoir. Joséphine Bacon

« J’ai de la misère à être désespérée parce que je finis tout le temps par trouver un petit sentier qui va m’amener… qui va finir par me faire sourire », précise la poétesse de 77 ans.

Je suis journaliste, alors vous me pardonnerez de m’acharner un peu.

Je lui parle des guerres en Ukraine et à Gaza. J’évoque ensuite les changements climatiques. Je lui demande si elle a quelque chose à dire à ceux qui, dans ce contexte, ont du mal à garder espoir.

« Je me dis que tout finit par finir. La guerre va finir. On ne peut pas être éternellement en guerre », dit-elle.

Elle aborde aussi la question du sort de la planète.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Quand elle le peut, Joséphine Bacon préfère être pieds nus, afin d’avoir un contact direct avec la terre.

« Je sais que les éléments sont fâchés. Il y a des inondations : l’eau. Il y a des incendies de forêt : le feu. L’air, c’est les tornades et les ouragans. Je pense que la Terre nous donne des avertissements, il faut savoir l’écouter. Et il faut savoir, surtout, l’entendre.

– Et agir en conséquence ?

– Déjà, entendre, c’est beaucoup. Mais il faut savoir entendre et, aussi, savoir voir. Parce que si on ne fait que regarder, on ne verra rien. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Alexandre Sirois interviewe Joséphine Bacon au parc La Fontaine.

Je poursuis sur cette lancée. Je lui demande si elle a un message à livrer aux jeunes d’aujourd’hui.

Et là, elle se rebiffe gentiment.

« Je ne sais pas pourquoi il faut toujours laisser un message ! Je ne me sens pas comme un messager. Je me dis que, quand les jeunes me questionnent sur ce qu’ils ont envie de savoir, c’est dans mes réponses que j’ai des messages. »

Et si elle pouvait utiliser une machine à remonter dans le temps pour discuter avec l’adolescente qu’elle était jadis (et qui habitait dans un des tristement célèbres pensionnats pour Autochtones), que lui dirait-elle ?

« Je lui dirais : tu as bien fait !

– Bien fait de… quoi ?

– Bien fait d’avoir gardé le rire et le sourire. Quelque part, c’était mon mode de survie. »

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE S’accepter et accepter ce qui nous est offert, telle est la philosophie de Joséphine Bacon.

Pour Joséphine Bacon, existence rime avec résilience.

« J’aurais pu être une adolescente triste, mais je savais que rire et sourire me garderaient toujours dans l’espoir d’un meilleur.

– Un meilleur ?

– Dans un meilleur, point. C’est vaste, le meilleur. Dans tout ce meilleur, il y a quelque chose. J’ai trouvé mon bonheur.

– Donc, déjà, quand vous étiez jeune, vous saviez que rire et sourire, c’était fondamental ?

– Bien sûr, qu’est-ce qu’on ferait sans sourire ! »

La poétesse prend une brève pause. Et bien sûr, à ce moment précis, un large sourire éclaire son visage. Il exprime autant le bonheur que la sérénité.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Rire et sourire, c’est fondamental pour la poétesse. « Qu’est-ce qu’on ferait sans sourire ! »

Un sourire, comme beaucoup disent, ça coûte rien et ça fait du bien. Joséphine Bacon

On entend tout à coup, près de nous, le cri d’un canard.

« Il est d’accord avec moi ! », lance-t-elle, le regard rieur.

Dans la foulée, je lui demande si elle a une recette pour vieillir heureuse.

« Je n’ai pas de recette, mais je m’accepte et j’accepte ce qui m’est offert. Parfois très beau, parfois moins beau, parfois triste. Mais au bout de chaque jour, je sais qu’il y a du beau.

– Vous avez bel et bien l’impression de vieillir heureuse, je ne me trompe pas ?

– Je me fous de vieillir ! »

Je lui avoue que sa réponse me surprend. Et que tout le monde ne peut pas en dire autant !

Elle éclate d’un rire franc et contagieux.

Écoute, c’est quoi, vieillir ? C’est une journée après l’autre, finalement. On est tous des vieux, parce qu’on rajoute toujours une journée à notre vie. Mais ce qui est extraordinaire de vivre, c’est quand tu as la chance de vivre le demain, qui devient l’aujourd’hui. C’est ce qu’il y a de plus beau dans la vie. Joséphine Bacon

Puis, Joséphine Bacon me parle des aînés innus avec qui elle s’est entretenue au cours des dernières décennies. Avant sa rencontre avec la poésie (son premier recueil, Bâtons à message/Tshissinuashitakana, a été publié en 2009), elle transcrivait et traduisait leurs propos, faisant équipe avec une poignée d’universitaires réputés.

On a d’ailleurs dit que l’anthropologue Serge Bouchard la surnommait « la traductrice de l’âme innue ».

« Tout me vient d’eux. Sans eux, je ne serais peut-être pas là aujourd’hui à vous raconter ce que je suis », dit-elle au sujet de ces aînés.

« Mon cœur, mon âme seraient toujours pleins d’espoir, mais je n’aurais pas toute cette sagesse… »

Elle s’interrompt, visiblement troublée parce qu’elle a prononcé le mot sagesse.

« Oh, j’exagère, là ! », lance-t-elle.

Je ne vous l’ai pas encore dit, mais Joséphine Bacon est d’une grande et authentique humilité.

Elle se reprend et parle plutôt d’une « philosophie de vie ».

« J’ai tout appris d’eux. Même que j’ai juste à penser à eux et je suis avec eux. »

Qu’elle soit à Montréal, où elle habite depuis longtemps, ne fait aucune différence.

Elle se dit aussi en mesure de regagner, par la seule force de la pensée, le territoire où vivent ces aînés. Le « Nutshimit ».

L’agente de Joséphine Bacon avait suggéré d’organiser notre entrevue dans un parc et ce n’était pas par coquetterie.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Un parc permet à Joséphine Bacon d’écouter les arbres, d’entendre le silence et de regagner le territoire des aînés.

« J’aime beaucoup les arbres. Mon père adoptif me disait toujours, quand on était dans le Nutshimit, que si on sait entendre, les arbres nous parlent. Quand je veux entendre le silence, je vais dans un parc, je me ferme les yeux et je retourne vraiment dans le territoire », explique la poétesse.

C’est le territoire qui fait qui je suis. Joséphine Bacon

La langue innue est une autre composante, fondamentale, de son identité.

Elle l’explique avec des mots que ne renierait sûrement pas Gilles Vigneault si on le questionnait sur la langue française.

« C’est autant la langue de mon cœur que celle de mon âme. »

Je dis par la suite à Joséphine Bacon que j’aimerais savoir ce que c’est, selon elle, qu’un poète.

Elle ferme les yeux pour mieux se concentrer.

Ma question, visiblement, lui donne du fil à retordre.

« Je ne sais pas c’est quoi, un poète. Je ne sais pas. Je n’ai aucune définition pour expliquer qui est le poète. »

Je pose une question un peu différente : « Comment vous décrivez-vous en tant que poète ? »

Je lui demande si « ça aide ».

Elle rigole.

« Non, pas plus ! »

Puis, elle se ravise.

« Tu sais, la poésie… Je sais qu’il y a des gens qui m’arrêtent pour me dire que je leur ai fait du bien. Être poète, c’est peut-être faire du bien, finalement ! »

Je lui explique alors que je l’ai découverte en visionnant, il y a quelques années, le documentaire tourné à son sujet et intitulé Je m’appelle humain. Que j’ai eu l’impression que son sourire était comme un poème. Tout comme sa présence à l’écran.

Elle rit encore.

Et je vous jure, en tous les cas je ne crois pas me tromper, c’est un poème vivant que j’ai alors sous les yeux.

« On me dit poète, mais c’est les autres qui le disent, dit-elle ensuite. Moi, j’enseigne la langue innue. Je sais que je suis ça. Je sais que je suis traductrice. Je sais ça. Mais poète… C’est… Je pense que c’est quelqu’un qui est amoureux de mots simples, mais qui touche l’âme ou le cœur de personnes qui les lisent. »

La voici donc, sa définition ! Elle est spontanée et elle me semble très juste.

PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE Joséphine Bacon prend la pose pour une photo avec Maxim Bérubé, un admirateur qui l’a interpellée.

Quelques minutes plus tard, après la fin de l’entrevue, la poétesse prend la pose devant un arbre lors de la séance photo. Un homme à vélo la reconnaît. Il s’arrête et l’interpelle.

« On vous aime tellement ! Je suis très content de vous voir ! », s’écrie-t-il.

En retrait, j’observe la scène. Je repense à ce que disait Marie-Andrée Gill lorsqu’elle évoquait le charisme de la poétesse de 77 ans.

Je me dis aussi que j’assiste en direct à une démonstration du pouvoir des mots de Joséphine Bacon. Visiblement, ils ont touché l’âme ou le cœur de cet homme. Et peut-être même les deux.

Ce qui l’inspire PHOTO ALAIN ROBERGE, LA PRESSE La préservation de l’innu-aimun : une nécessité qui anime profondément la poétesse. Préserver l’innu-aimun a toujours été fondamental pour Joséphine Bacon. La survie de l’ensemble des langues autochtones, en fait. Elle l’explique aisément. « C’est comme pour les Québécois qui veulent préserver leur langue française. C’est la même histoire. C’est ton identité, dit-elle. Si tu parles ta langue, tu es sûr de qui tu es. »