Les femmes, les fleurs et la couleur. Ce sont les mots qui me viennent en tête quand je pense à l’art de Kezna Dalz dans son sens le plus plastique. Si je me prêtais au même exercice en cherchant plutôt à nommer les thèmes autour desquels s’articule son œuvre, je parlerais d’inclusion, de sensibilité et de représentativité.

Pour répondre à la cruauté du monde, Kezna a choisi ses pinceaux pour seule arme. À force de vibrants aplats, elle dénonce, réclame et commente. Elle n’a pourtant rien d’une polémiste. Au contraire, celle qui affirme que ses œuvres sont politiques « malgré elle » est de ces humains qui ont probablement un cube de sucre à l’endroit où devrait normalement se trouver la glande de l’affrontement.

Ses œuvres, déposées sur les murs de ma ville, semblent étreindre les bâtiments. Les personnages caractéristiques de Kezna, souvent sous-représentés dans la culture populaire, revendiquent la place qui leur revient en imposant leurs couleurs pimpantes aux yeux des passants.

« Regardez-nous ! Nous existons, nous aussi ! », disent pour eux les vêtements peints de cyan et de jaune canari. Tout doucement, elle décore Montréal de petites et grandes réconciliations. Vous auriez raison de vous l’imaginer comme une artiste n’ayant aucune raison apparente d’attirer sur elle l’attention de saboteurs. Pourtant, tout récemment, on s’en est pris à son plus récent projet en chantier. À l’angle des rues Rachel et De Bullion, Kezna venait d’entamer la réalisation de Ne m’oublie pas, une œuvre gigantesque visant à honorer la mémoire des femmes victimes de féminicides.

PHOTO SÉBASTIEN ST-JEAN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Kezna Dalz à l’œuvre dans le cadre de la 12e édition du Festival Mural, à Montréal, le 13 juin

Il a suffi de quelques jours avant qu’on vienne souiller son hommage en chantier d’une inscription à l’aérosol. Le graffiti fut vite recouvert, et l’œuvre restaurée.

Un matin suivant, au moment d’arriver devant son canevas pour poursuivre son travail, Kezna remarque une grosse flaque de peinture sur le trottoir. « Curieux », pense-t-elle. Elle sait pourtant que la veille, au moment de quitter l’endroit, elle avait rangé tout son matériel en hauteur dans la nacelle élévatrice, à l’abri des voleurs. Mais cette nuit-là, des malfrats (ils méritent vraiment qu’on ressorte ce mot des boules à mites juste pour eux) ont bel et bien grimpé tout en haut de la plateforme et volé un tas d’équipement. Ils ont pris quelque chose qui ne leur appartenait pas.

Et ils ont tout sali.

Quelqu’un est passé devant une œuvre dédiée aux femmes à qui on avait volé la vie et s’est donné le droit, à son tour, de s’interposer dans le projet d’autrui. Son venin a abouti sur une entité innocente qui ne demandait qu’à être laissée tranquille. Ça vous rappelle quelque chose ?

Kezna (dont je soupçonne le visage d’être physiquement incapable de se déformer vers le bas, ne l’ayant jamais vue autrement que cachée derrière un immense sourire) s’est remise à l’œuvre, avec cette même résilience qui est propre aux femmes. Ne cédant pas à la peur de provoquer le retour des malfaiteurs, elle a nettoyé les dégâts une nouvelle fois, espérant qu’on la laisse poursuivre son œuvre murale en paix.

Quelqu’un en aurait-il contre la paix ? Était-ce un acte motivé par la haine ? Ou bien la démonstration d’un anarchisme sensationnaliste ayant passé la soirée à mijoter dans la Monster et les amphétamines ? Dur à dire.

PHOTO MARTIN CHAMBERLAND, ARCHIVES LA PRESSE Ne m’oublie pas, de Kezna Dalz. À l’angle des rues Rachel et De Bullion.

À mon avis, cette histoire parle d’elle-même. Une femme demande que nous soyons respectées ; coup de théâtre, on lui manque de respect. Question originalité, on a déjà fait mieux.

Sans grande surprise, il paraîtrait que dans le monde de l’art urbain, les créations d’artistes femmes sont plus susceptibles de faire l’objet de vandalisme. Dans le cas d’une œuvre murale nous invitant à la vigilance pour que nous ne laissions plus quiconque s’en prendre à nous, j’ai du mal à ne pas percevoir ce grabuge comme un acte de censure.

Comprenez-moi bien, je ne sais rien des intentions des crapules derrière le coup et il m’est impossible de deviner leur genre. Mais n’y a-t-il pas dans cette histoire matière à extrapoler un peu ? Arracher son coffre à outils à une artiste visuelle, c’est comme si, dans la nuit, on était venu voler les voyelles de mon clavier, s’en prenant du même coup à mon propos. Ce n’est pas anodin. Quelle que soit la volonté du vandale, le résultat est le même ; son geste s’en prend indirectement à la parole des femmes. De toutes les raisons vindicatives pouvant nous pousser à écouter nos pulsions destructrices, je ne comprendrai jamais que l’on s’en prenne à l’art, pour la même raison que je ne comprendrai jamais que l’on s’en prenne aux femmes, réelles ou représentées.

Je pense à Kezna dans sa nacelle, juchée à des mètres du sol, motivée par son message (que l’on arrête de nous tuer), peignant au soleil des femmes, des fleurs et des couleurs. Des femmes, des fleurs et des couleurs. Plus je répète cette suite de mots, plus ils semblent se confondre entre eux pour tous adopter plus ou moins la même saveur.

Au fond, ne sont-ils pas jumeaux de sens ? Un paysage d’automne, une tulipe au printemps et une femme, à tout instant, ne sont-ils pas tous, à leur façon, des formes d’art ? Aujourd’hui, l’œuvre est terminée. J’aimerais être assez naïve pour penser que quelques mètres carrés de femmes, de fleurs et de couleurs suffiront à renverser le statu quo, mais pour l’instant, je me réjouis que personne d’autre ne soit venu interférer dans le projet de Kezna.

En passant devant son œuvre, j’ai eu l’impression que c’était un peu ce qu’elle essayait de nous dire : « Laissez-nous tranquilles et venez admirer toute la beauté qui peut en découler. »

