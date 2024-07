Chaque coin du Québec regorge d’histoires aussi incroyables que mal connues. Maxime Pedneaud-Jobin profite de la belle saison pour en explorer quelques-unes. Aujourd’hui, l’histoire de la tombe solitaire de l’un de ses ancêtres.

Quand on emprunte la route 132, rendu à Pabos (Chandler), en Gaspésie, on passe devant une mystérieuse pierre tombale. Mystérieuse parce qu’elle est la seule qui reste en face de l’église Sainte-Adelaïde-de-Pabos, sur le site de l’ancien cimetière du village, aujourd’hui devenu parc municipal. Toutes les autres tombes ont été déménagées dans le nouveau cimetière, derrière l’église.

Pourquoi cette pierre tombale est-elle restée seule, face à la mer ?

Le nom de famille inscrit sur la tombe, « LaTerreur », y est-il pour quelque chose ?

Il y a plusieurs années, je travaillais au service des communications d’un hôpital de l’Outaouais et, lorsque je restais tard le soir, le responsable de la sécurité venait parfois jaser avec moi. Un jour qu’il revenait de vacances en Gaspésie, il me dit avoir raconté à ses enfants que personne n’avait pu déplacer la mystérieuse tombe parce qu’Édouard LaTerreur était protégé par le diable lui-même ! Je l’ai écouté jusqu’à la fin avant de lui dire, à sa grande surprise : « Veux-tu connaître la vraie histoire ? Édouard LaTerreur est mon arrière-grand-père ! ».

PHOTO FONDS MINISTÈRE DES TERRES ET FORÊTS, FOURNIE PAR BIBLIOTHÈQUE ET ARCHIVES NATIONALES DU QUÉBEC Sainte-Adélaïde-de-Pabos en 1927. On aperçoit le cimetière entre l’église et le golfe du Saint-Laurent.

Voici donc l’histoire d’Édouard « Une balle au cœur » LaTerreur et de son monument funéraire.

Édouard est né à Percé, le 11 novembre 1860. On sait peu de choses sur sa jeunesse, mais la tradition familiale a retenu une grande aventure qui a bien failli lui coûter la vie.

À l’âge de 27 ans, Édouard LaTerreur part pour la Californie pour travailler à la cueillette d’oranges et d’autres petits fruits ou encore dans une mine d’or (c’est la version de la tradition orale que je préfère).

En novembre 1887, il s’installe à San Bernardino, tout près du Los Angeles d’aujourd’hui. Le 5 juillet 1888, après son repas, il monte l’escalier de sa maison de chambres. Un coup de feu retentit. Il s’écroule dans les marches, atteint d’une balle dans le dos. Non, ce n’est pas un règlement de comptes (bien des papas de la famille ont tenté d’embellir l’histoire !), le drame est causé par la maladresse d’un compagnon de travail nettoyant son revolver1.

PHOTO FOURNIE PAR LUC PAQUETTE Le revolver d’Édouard LaTerreur

On installe le blessé sur une table, on appelle un médecin. À l’aide d’une sonde, il cherche le projectile. La balle est logée tout près du cœur, impossible de l’extraire, c’est trop risqué. Le docteur recommande donc de ne pas déplacer le blessé, de le nourrir uniquement de liquides et de prier pour qu’il n’y ait pas d’infection. Pour éviter qu’un faux mouvement permette à la balle de percer l’enveloppe du cœur, Édouard restera cloué au lit pendant six mois.

Dès qu’il sera sur pieds, il portera sa balle avec beaucoup de fierté. De retour à Percé, il perpétua sa mésaventure en faisant fabriquer des cartons de présentation et des estampes où l’on pouvait lire : « Édouard LaTerreur l’homme qui a une balle à côté du cœur » ou encore « 50 ans avec une balle à une ligne du cœur ».

Cette dernière estampe, de forme circulaire, fabriquée vers 1938, avait en son centre le dessin d’un revolver.

De plus, tous les 5 juillet, Édouard mettait sa chemise trouée pour commémorer l’évènement.

La menace qui pèse sur le cœur d’Édouard n’empêche pas Cédulie Plourde de l’épouser à Bonaventure en 1892. Native de Saint-Jean-de-l’Île-d’Orléans, Cédulie est la nièce du chanoine Paul-Napoléon Thivierge de Bonaventure, un personnage gaspésien haut en couleur, à la fois curé et organisateur politique. Il sera de ceux qui mèneront la charge dans le scandale de la baie des Chaleurs, une affaire qui contribuera à faire tomber le premier ministre Honoré Mercier.

Édouard et Cédulie s’établirent à Sainte-Adelaïde-de-Pabos (aujourd’hui un secteur de Chandler) où Édouard acheta une terre, une beurrerie et un magasin général. Ils eurent sept enfants, dont Bernadette, ma grand-mère.

En 1941, quelques mois avant son décès, Édouard se rend à Montréal, à l’hôpital Notre-Dame, pour y passer une radiographie pulmonaire. Intrigués par la présence d’une tache brillante dans la région du cœur, les médecins l’interrogent. À coup sûr sans se faire prier, Édouard raconte son aventure californienne. Épatés, les médecins lui demandent la permission, après sa mort, d’extraire la balle afin d’étudier comment elle s’est enkystée. Édouard refuse : « Elle fut mon talisman et ma compagne pendant 54 ans et elle le demeurera pour l’éternité… ! »

À son décès, Édouard fut inhumé dans le cimetière paroissial, près de la mer, face à l’église.

Dans les années 1950, le cimetière étant devenu trop petit, la paroisse a été mise devant l’obligation de le déménager. Le curé de l’époque a convoqué une réunion dans le sous-sol de l’église pour expliquer la situation à ses ouailles. Selon mon père, la discussion a été longue et difficile. À un moment donné, le fils d’Édouard et de Cédulie, mon grand-oncle Berchmans, s’est levé, a fait un discours mémorable sur la responsabilité de respecter les ancêtres, discours qu’il aurait conclu en donnant un bon coup de canne sur une table et en lançant : « Il n’y a pas âme qui vive ici qui va déplacer le monument de ma mère et de mon père. Ils sont là et ils vont rester là ».

Après maintes discussions, tout le village s’est rallié à la volonté du curé.

Mais pas les LaTerreur.

PHOTO FOURNIE PAR JULES PEDNEAUD-JOBIN La tombe d’Édouard LaTerreur et Cédulie Plourde, la seule qui se trouve toujours dans l’ancien cimetière de Sainte-Adelaïde-de-Pabos.

Édouard LaTerreur repose donc encore aujourd’hui avec Cédulie, et son inséparable balle au cœur, sous la seule pierre tombale toujours en place dans l’ancien cimetière.

Dans la famille Jobin, nous aimons les traditions. Depuis des années, tous les petits-enfants de Bernadette, et maintenant leurs propres enfants, quand ils passent à Pabos, s’arrêtent pour se faire prendre en photo près de la tombe. Nous sommes convaincus qu’Édouard et sa balle de revolver ne dédaigneraient pas cet hommage !

Ce texte a été écrit grâce aux recherches de mon frère Stéphane, qui a notamment rassemblé des notes prises par mes oncles Guy et Luc Jobin.

1. Dans une autre version familiale, la scène se passe dans la chambre d’Édouard, un compagnon lui rend visite et, examinant le revolver d’Édouard, le décharge accidentellement. À vous de choisir.