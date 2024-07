Chaque coin du Québec regorge d’histoires aussi incroyables que mal connues. Maxime Pedneaud-Jobin profite de la belle saison pour en explorer quelques-unes. Aujourd’hui, il s’intéresse à trois femmes d’une même famille qui ont marqué l’histoire de son coin de pays.

Marie-Louise Riel (autour de 1796-1898)

Marie-Louise Riel, dont le nom ojibwé était Chipakijikokwé, a eu un destin hors du commun. Elle a mené la vie des Métis de la rivière Rouge, celle des voyageurs qui affrontaient les rivières entre le Québec et la Saskatchewan, puis celle des pionniers de l’Outaouais. Elle représente à elle seule toute une époque de notre histoire, une époque où la nation québécoise et les nations autochtones étaient encore, à bien des égards, des nations sœurs.

Dans bien des familles de l’Outaouais et de l’Est ontarien, Marie-Louise Riel est une figure mythique. On la surnommait la sauvagesse (à ce moment-là le mot était encore positif) ou encore l’ange gardien de la Lièvre. C’était une sage-femme et une guérisseuse reconnue, qui parcourait la région, de jour comme de nuit, pour en soigner les habitants. C’était une artisane aussi, qui savait fabriquer des canots d’écorce et qui vendait des mocassins aux marchands de Buckingham. Elle aurait manié avec talent le couteau, la hache et l’arc traditionnel. On dit qu’elle parlait le français, le cri, le chipewyan et l’anglais1.

Une part de sa notoriété vient du fait qu’elle aurait été la tante de Louis Riel, chef métis et fondateur du Manitoba, pendu par le gouvernement canadien en 18852.

Certains chercheurs affirment qu’elle était la fille du voyageur Jean-Baptiste Riel et de la Métisse Marguerite Boucher, donc la sœur de Louis Riel père. Ce lien sanguin avec Riel n’est pas démontré, même s’il résonne très fort dans la tradition orale des familles de ses descendants.

Le titre de « tante » était peut-être un cas de parenté symbolique, mais elle faisait certainement partie des compagnons de Riel. Elle était à ses côtés quand sa tête était mise à prix par le gouvernement canadien et qu’il a dû se réfugier dans plusieurs communautés de l’Outaouais (Hull, Angers, Pointe-Gatineau, Val-des-Bois)3. Elle aurait notamment navigué avec lui sur le lac des Trente et Un Milles et sur le lac du Poisson Blanc, de superbes lacs de l’Outaouais qu’on pouvait emprunter pour éviter la rivière des Outaouais, trop proche d’Ottawa4.

PHOTO PHILIPPE BOIVIN, ARCHIVES LA PRESSE Un lac de l’Outaouais. La région regorge de lacs que les canoteurs pouvaient emprunter au XIXe siècle pour éviter la rivière des Outaouais.

Marie-Louise Riel, c’est le nom qu’elle avait choisi d’utiliser, est morte en 1898. Plusieurs centaines de personnes auraient assisté à ses funérailles. Si l’année de son décès est connue, celle de sa naissance fait toujours débat. Le prêtre qui l’a baptisée à l’âge adulte, en 1826, lui donnait « environ 30 ans ». Le curé qui l’a inhumée à Val-des-Bois croyait qu’elle avait 106 ans. Son âge, certainement vénérable pour l’époque, ajoute à sa légende. Elle est l’arrière-arrière-grand-mère de ma mère.

Marie-Louise McGregor (1823-1904)

Surnommée « La mère Valiquette », la fille de Marie-Louise Riel est, elle aussi, un personnage de la Lièvre5. Certains chercheurs croient que son père était un guerrier de la nation des Sauteux, premier compagnon de sa mère, mort prématurément. Elle a été baptisée à Sault-Sainte-Marie par le père Sévère Dumoulin, l’un des deux premiers prêtres à s’installer dans l’Ouest canadien, cofondateur de la mission de la rivière Rouge au Manitoba6.

Sage-femme et guérisseuse elle aussi, elle était connue et respectée de Buckingham à Ferme-Neuve.

Son surnom lui vient de son second mariage avec un dénommé Magloire Valiquette de Saint-Gérard-de-Montarville, un village qui s’appelle aujourd’hui Kiamika7 (et qui a été défriché notamment par le grand Jos Montferrand !).

Le 29 septembre 1904, à l’occasion de sa mort, le journal La Patrie fait son portrait. « … La nuit, le jour, on venait, à la hâte, chercher cette courageuse vieille mère, en canot d’écorce, seule manière de voyager en ce temps-là, par des temps impossibles, nuit noire, flots agités, rapides courroucés, pluie froide, portage boueux, glissants, embarrassés de pierres, de corps d’arbres, et mille autres choses. La mère se mettait ou à l’arrière ou à l’avant du canot, suivant l’habileté de son compagnon, un aviron dans les mains, elle maniait la palette, 5, 10, 15, 20 milles durant, jusqu’à destination. Si son associé se décourageait dans le trajet, elle lui disait : “Ne crains rien, mon p’tit ! Le Bon Dieu ne nous abandonnera pas.” Le voyage et la besogne se faisaient toujours heureusement, grâce à son habileté et à sa prudence. Un grand nombre de malades ont été soulagés et guéris par ses soins. Les montagnes et les savanes lui fournissaient les remèdes nécessaires à son art : elle connaissait la valeur des plantes médicinales et s’en servait toujours avec succès ; aussi les patients venaient la trouver avec confiance. […] Les colons de la Lièvre et des alentours, les femmes surtout, perdent, en Madame Valiquette, une bonne vieille amie, une bienfaitrice et une mère qu’ils n’oublieront jamais. »

Marie-Louise McGregor (1885-1960)

PHOTO ARCHIVES LA PRESSE Un bûcheron au travail dans une forêt québécoise dans la première moitié du XXe siècle.

L’arrière-petite-fille de Marie-Louise Riel, appelée elle aussi Marie-Louise McGregor (1885-1960), a également marqué la Lièvre, cette fois par personne interposée. En effet, elle était mariée à Thomas Bélanger8, un chef syndical assassiné en 1906 par des briseurs de grève embauchés par la compagnie Maclaren lors d’un violent conflit de travail. Les Maclaren, des barons du bois, opéraient un des monopoles les plus durs au Québec9. Au moment de son assassinat, Bélanger avait 26 ans, il était marié depuis trois ans. Marie-Louise, 21 ans, était enceinte. Deux rues de Gatineau, secteur Buckingham, portent leurs noms. Un parc, le parc du 8-Octobre-1906, rappelle le terrible évènement. Le prochain texte de cette série portera sur cet affrontement.

Les trois Marie-Louise ont, chacune à leur façon, marqué la Lièvre et l’Outaouais. Ces personnages de notre histoire mériteraient une place plus grande dans l’imaginaire collectif québécois.

1. Consultez le manuscrit de Violet Lalonde

2. Stéphane Jobin, « Marie-Louise Riel, tante de Louis Riel ? », dans L’Outaouais généalogique, Société de généalogie de l’Outaouais, vol. XXXV, no 1, printemps-été 2003

3. Lisez « Louis Riel et ses complicités outaouaises »

4. Michel Bouchard, Sébastien Malette et Guillaume Marcotte, Les Bois-Brûlés de l’Outaouais : une étude ethnoculturelle des Métis de la Gatineau, Presses de l’Université Laval, 2019

5. Consultez ce statut du 29 août 2021 pour plus de détail sur la mère Valiquette (en anglais)

6. Consultez le site du Répertoire du patrimoine culturel du Québec

7. Consultez le site de la Commission de toponymie du Québec

8. Consultez le site du Réseau du patrimoine de Gatineau et de l’Outaouais

9. Pierre-Louis Lapointe, La vallée assiégée, Éditions Vent d’Ouest, 2006. Ou encore Pierre-Louis Lapointe, Buckingham, ville occupée, Éditions Asticou, 1983