PHOTO FRANÇOIS ROY, LA PRESSE

« Après 20 heures d’autocar aller-retour, le verdict est sans appel : l’espoir a quasiment disparu et le chandail des Nordiques se fait rare », a écrit mon collègue Gabriel Béland, mon partenaire de route vers l’UBS Center, domicile des Islanders de New York, en compagnie de près de 200 personnes parties de Québec pour aller voir une partie Canadien-Islanders le 11 avril. Ces derniers venaient d’embaucher l’ancien entraîneur des Remparts de Québec Patrick Roy et ce voyage était une bonne raison d’aller le saluer et montrer que la Vieille Capitale est toujours une ville de hockey. L’idée est noble, l’esprit se met en marche, l’imagination s’emballe. Hélas, la réalité l’a emporté sur les idées romantiques. Parmi les fans, on pouvait apercevoir une seule casquette, un vieux manteau plus loin et seulement deux ou trois chandails des défunts Nordiques, rendant ma tâche de photographe plus difficile. Heureusement que ce voyageur avait apporté son précieux chandail.