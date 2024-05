(Washington) Évitera-t-il à Joe Biden de basculer du côté obscur de l’élection ? Mark Hamill, interprète de Luke Skywalker dans Star Wars, a fait vendredi un passage à la Maison-Blanche.

Agence France-Presse

« Je l’ai appelé Monsieur le président. Il a dit : “Vous pouvez m’appeler Joe”. Et j’ai dit : “Je peux vous appeler Joe-Bi-Wan-Kenobi ?” Ça lui a plu », a blagué l’acteur, qui avait fait son apparition au début du point presse quotidien de la Maison-Blanche avec les lunettes de soleil favorites de Joe Biden.

Obi-Wan Kenobi est un autre personnage de la saga de George Lucas, un légendaire chevalier Jedi qui guide le jeune Luke Skywalker dans la découverte de ses pouvoirs (la « Force »), jusqu’à son combat contre Dark Vador.

L’acteur a qualifié le démocrate de 81 ans, en campagne pour un second mandat, de président « le plus performant de toute (sa) vie sur le plan législatif » et a raconté avoir été convié dans le bureau Ovale où Joe Biden lui a montré « toutes ses photographies ».

Mark Hamill a dit avoir passé un « moment vraiment spécial », en précisant qu’il avait déjà été reçu à la Maison-Blanche dans le passé, mais sans entrer dans le célèbre bureau.

Son passage à la Maison-Blanche a eu lieu à la veille du 4 mai (May the Fourth en anglais), une journée évidemment particulière pour les fans de Star Wars, qui rappelle le mot d’ordre des héros de la saga : « May the Force be with you », « Que la Force soit avec toi ».

La Maison-Blanche convie régulièrement des célébrités dans la salle de breffage, mais c’est généralement pour évoquer des causes et des engagements particuliers.

Le groupe de pop sud-coréenne BTS était venu évoquer le racisme anti-asiatique, et l’acteur Matthew McConaughey la violence par armes à feu.