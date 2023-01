Les finalistes à la prochaine soirée des Oscars sont maintenant connus. Voici ce qu’il faut regarder afin d'être fin prêt pour la grand-messe du cinéma.

Everything Everywhere All At Once

Nominations Meilleur film

Meilleure réalisation : Dan Kwan et Daniel Scheinert

Meilleur scénario original

Meilleure actrice : Michelle Yeoh

Meilleure actrice de soutien : Jamie Lee Curtis et Stephanie Hsu

Meilleur acteur de soutien : Ke Huy Quan

Meilleur montage

Meilleure trame sonore

Meilleurs costumes

Meilleure chanson originale Ce que nos critiques en pensent « Rarement a-t-on l’occasion de voir un film aussi délirant, aussi fou, aussi éclaté. Des gags outranciers très assumés côtoient des scènes d’action parfaitement réglées, des références cinématographiques sont magnifiquement intégrées au récit, et le montage, étourdissant, est mis au service d’une histoire complètement insensée qui, pourtant, finit par avoir un sens. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Sur Prime Video et en location sur Apple TV+, YouTube, Cineplex et Google Play

All Quiet on the Western Front

Nominations Meilleur film

Meilleur scénario adapté

Meilleur film international

Meilleure cinématographie

Meilleurs effets visuels

Meilleur design de production

Meilleur maquillage et meilleure coiffure

Meilleure trame sonore

Meilleur son Ce que nos critiques en pensent « De facture classique, À l’Ouest, rien de nouveau n’a d’évidence pas la volonté de renouveler le genre du drame de guerre, mais il est d’une redoutable efficacité. On saluera également l’approche d’un cinéaste ayant su évoquer l’horreur de façon réaliste, sans toutefois tomber dans la complaisance. Edward Berger a aussi su construire l’histoire de façon à offrir au spectateur quelques moments de répit. Soulignons par ailleurs la présence d’excellents jeunes acteurs, dont le relatif anonymat sur le plan international contribue à rendre le récit encore plus authentique à nos yeux. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Sur Netflix

The Banshees of Inisherin

Nominations Meilleur film

Meilleure réalisation : Martin McDonagh

Meilleur acteur : Colin Farrell

Meilleur acteur de soutien : Brendon Gleeson et Barry Keoghan

Meilleure actrice de soutien : Kerry Condon

Meilleur scénario original

Meilleur montage

Meilleure trame sonore Ce que nos critiques en pensent « Visuellement splendide, The Banshees of Inisherin, dont le titre fait référence à une créature féminine du folklore irlandais, se démarque aussi, bien entendu, grâce à Colin Farrell et à Brendan Gleeson. Les deux comédiens partagent visiblement une complicité bien réelle. Ça se sent. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Au cinéma et en location sur Prime Video, YouTube et iTunes. Offert sur Disney+. Consultez l'horaire cinéma

Elvis

Nominations Meilleur film

Meilleur acteur : Austin Butler

Meilleur montage

Meilleure cinématographie

Meilleur design de production

Meilleur maquillage et meilleure coiffure

Meilleur son

Meilleurs costumes Ce qu'en pensent nos critiques « Le film de Baz Luhrmann, un cinéaste connu grâce à son approche flamboyante de la mise en scène, est indéniablement spectaculaire. Elvis ne sera assurément pas l’œuvre biographique définitive sur l’interprète de Heartbreak Hotel. Les admirateurs purs et durs n’apprendront strictement rien de nouveau et risquent même de s’y perdre un peu. Mais ce long métrage fonctionne sur la base d’un pur divertissement, un peu comme si le spectateur était entraîné dans un grand tour de manège. On en ressort un peu étourdi. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film En location sur Prime Video, YouTube, Google Play, Apple TV+ et Cineplex. Offert sur Crave.

The Fabelmans

Nominations Meilleur film

Meilleure réalisation : Steven Spielberg

Meilleure actrice : Michelle Williams

Meilleur acteur de soutien : Judd Hirsch

Meilleur scénario original

Meilleur design de production

Meilleure trame sonore Ce que nos critiques en pensent « Quand un fabuleux conteur d’histoires comme Steven Spielberg puise dans sa propre mémoire pour raconter sa jeunesse et expliquer comment le cinéma est entré dans sa vie, le résultat est forcément concluant. The Fabelmans est à la fois une ode au septième art et une lettre d’amour que le cinéaste envoie à ses parents. C’est très touchant. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Au cinéma et à l'achat sur Prime Video, sur YouTube, sur Apple TV+, sur iTunes et sur Google Play. Consultez l'horaire cinéma

Top Gun : Maverick

Nominations Meilleur film

Meilleur scénario adapté

Meilleure chanson originale : Hold My Hand

Meilleur montage

Meilleurs effets visuels

Meilleur son Ce que nos critiques en pensent « Top Gun : Maverick est un film parfaitement dosé. Il donne des frissons, fait rire, laisse bouche bée et provoque quelques larmes. De plus, il s’agit d’un divertissement plutôt familial, puisqu’on n’y retrouve ni vulgarité ni réelle violence. On pourrait lui reprocher ses ennemis anonymes et sa vénération de la puissance américaine, mais ça ne servirait à rien d’autre qu’à volontairement bouder son plaisir. » Pascal LeBlanc Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film En location sur Prime Video, YouTube, Google Play, Apple TV+ et Cineplex. Sur Paramount + (chaîne payante accessible par Prime Video).

TÁR

Nominations Meilleur film

Meilleure actrice : Cate Blanchett

Meilleur réalisateur : Todd Field

Meilleur scénario original

Meilleur montage

Meilleure cinématographie Ce que nos critiques en pensent « Cate Blanchett est d’évidence exceptionnelle dans le rôle d’une cheffe d’orchestre se consacrant entièrement à son art pour mieux effacer quelques épisodes d’un passé trouble. Cela dit, le dénouement du récit, un peu surprenant, se greffe moins bien au reste de l’histoire, mais il reste que Cate Blanchett, qui réussit l’exploit de se réinventer à chaque rôle, livre sa partition en vraie virtuose. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Au cinéma et en location sur Prime Video, YouTube, iTunes, et Apple TV+ Consultez l'horaire cinéma

Black Panther : Wakanda Forever

Nominations Meilleure actrice de soutien : Angela Bassett

Meilleure chanson originale : Lift Me Up

Meilleurs effets visuels

Meilleur maquillage et meilleure coiffure

Meilleurs costumes Ce que nos critiques en pensent « Si l’on voit Wakanda Forevercomme un simple divertissement, ces critiques sont valables. Mais cette œuvre représente davantage. Elle rend hommage à un acteur de grand talent, Chadwick Boseman, tout en permettant aux artisans du film d’exprimer leur peine artistiquement. » Pascal LeBlanc Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Au cinéma. Sur Disney+ à compter du 1er février. Consultez l'horaire cinéma

Avatar : The Way of Water

Nominations Meilleur film

Meilleurs effets visuels

Meilleur design de production

Meilleur son Ce que nos critiques en pensent « Avatar – The Way of Water est plus grandiose et plus novateur, mais aussi plus prévisible et plus long. Malgré sa simplicité, Avatar – The Way of Water nous impressionne et parvient par moments à nous toucher. » Pascal LeBlanc Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Au cinéma Consultez l'horaire cinéma

The Whale

Nominations Meilleur acteur : Brendan Fraser

Meilleure actrice de soutien : Hong Chau

Meilleur maquillage et meilleure coiffure Ce que nos critiques en pensent « Outre les performances des acteurs, dont celle, exceptionnelle, de Brendan Fraser, l’exploit réside surtout dans cette façon qu’a eue Aronosfsky, appuyé par son complice de toujours Matthew Libatique à la direction photo, de faire un objet cinématographique d’une pièce éminemment théâtrale au départ. Même si l’origine de cette œuvre reste évidente dans la construction dramatique du scénario, The Whale est une véritable proposition de cinéma. » Marc-André Lussier Lisez la critique de notre journaliste Où voir le film Au cinéma Consultez l'horaire cinéma

Women Talking

