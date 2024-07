La 28e édition du Festival international du film Fantasia se poursuit jusqu’au 4 août. Voici nos suggestions de la semaine.

Born of Woman

Programme de huit courts métrages de six pays, Born of Woman 2024 met à l’honneur les réalisatrices qui osent explorer le cinéma de genre. Révélée dans Antigone, de Sophie Deraspe, Nahéma Ricci incarne dans Izzy, de la Néerlandaise Yfke van Berckelaer (le réjouissant Lili), une femme qui refuse de se laisser imposer par la société les personnalités qu’elle doit adopter. On verra aussi la prodigieuse actrice dans Jour de chasse, premier long métrage d’Annick Blanc, qui sera présenté en première canadienne à Fantasia (1er août, 19 h, Auditorium des diplômés de la SGWU, Théâtre Hall) avant de prendre l’affiche le 16 août.

Le 28 juillet, à 16 h, à la salle de J.A. de Sève

The Umbrella Fairy

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Dans l’univers merveilleux que met en scène avec maestria Jie Shen dans son premier long métrage d’animation, les objets possèdent un esprit se transformant en fée. Qingdai et Wanggui sont les fées de deux objets conçus avec le même morceau de jade, une ombrelle symbolisant la paix et une épée semant la mort. Quand la seconde disparaît du palais des reliques, la première part à sa recherche. Inspiré de l’esthétique d’anciennes gravures chinoises, ce palpitant récit d’apprentissage d’une gracieuse beauté donne à voir des images aux couleurs vibrantes et aux textures délicates, lesquelles se meuvent avec une fluidité remarquable.

Le 28 juillet, à 16 h 15, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall)

Les fantastiques week-ends du cinéma québécois

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

Parmi les 10 programmes thématiques de 10 courts métrages que présentent Les fantastiques week-ends du cinéma québécois se trouve le macabre Souviens-toi que tu vas mourir. Figure sur ce menu Mourir en silence, d’Émile Lavoie, coécrit et coproduit avec Camille Mongeau. Se déroulant à la campagne dans une atmosphère moite et glauque à souhait, ce court métrage met en scène un homme (Hugo Giroux, angoissant) qui, après avoir enterré un cadavre décapité, reçoit la visite de sa voisine (Camille Mongeau, flippante) qui cherche sa sœur. Un film d’un savoureux humour noir porté par un sens aigu des codes de l’horreur.

Le 28 juillet, à 19 h, au cinéma du Musée. En présence des équipes des films.

The Tenants

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

À Séoul, sur le point d’être évincé de son appartement, Shin-dong (Kim Dea-gun) décide de sous-louer son salon. Or, un homme excentrique (Heo Dong-won) et sa femme tout aussi bizarre (Park So-hyun) jettent plutôt leur dévolu sur la salle de bains. Peu après, il découvre qu’un autre locataire habite dans le plafond. Deuxième long métrage de Yoon Eun-kyung (Hotel Lake), réalisatrice et scénariste sud-coréenne prometteuse, cette cauchemardesque fable en noir et blanc sur la solitude des villes, la précarité d’emploi et la crise du logement évoque avec bonheur Parasite, de Bong Joon-ho, Le locataire, de Polanski, et Le double, de Dostoïevski.

Le 29 juillet, à 14 h, à la salle J.A. de Sève et le 4 août, à 19 h 15, à la salle J.A. de Sève.

Voïvod : We Are Connected

PHOTO DENIS GERMAIN, ARCHIVES LA PRESSE Rocky, Snake, Chewie et Away du groupe Voïvod au Gala de l’ADISQ en 2022

Écrit, réalisé, monté et produit par Felipe Belalcazar (Death by Metal), ce documentaire condense en 150 minutes plus de 40 ans d’histoire du rock québécois. Des débuts des bums de Jonquière, le regretté Piggy, Snake, Blacky et Away, jusqu’à leur premier Juno, Voïvod : We Are Connected va au-delà des anecdotes de tournée. Multiples experts et métalleux y décortiquent la créativité du groupe, sa singularité et sa longévité. Un film à l’image de Voïvod : authentique, unique et chaotique. En complément de programme, découvrez les multiples talents du batteur Michael « Away » Langevin à la galerie BBAM ! en visitant l’exposition Rebel Robots.

Le 29 juillet, à 21 h 15, à l’Auditorium des diplômés de la SGWU (Théâtre Hall), en présence du documentariste et du groupe. Le 29 juillet, de 16 h à 19 h, et le 30 juillet, de 12 h 30 à 18 h, à la galerie BBAM ! (entrée gratuite).

Cube

Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos

En 1997, Vincenzo Natali (Nothing, Splice) lance au Festival international du film de Toronto un thriller de confinement qui va changer la donne du cinéma de genre et lui valoir le prix du Meilleur premier long métrage canadien. Tourné dans un décor minimaliste, grouillant de trouvailles ingénieuses, d’une mise en scène forçant l’admiration, Cube met en scène six étrangers qui découvrent au réveil qu’ils sont prisonniers d’un mystérieux édifice formé de pièces cubiques communicantes, dont certaines contiennent des pièges mortels. Avant la projection de la version restaurée 4K de Cube, Fantasia remettra à Vincenzo Natali le Prix du pionnier canadien 2024.

Le 30 juillet, à 19 h 15, à la salle J.A. de Sève. En présence du réalisateur et de l’acteur David Hewlett.