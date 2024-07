Cette histoire, Ricardo Trogi me l’avait déjà racontée. C’était en février 1995 et Ricardo, 24 ans, s’apprêtait à rentrer chez lui, à Québec, après six mois d’une course folle. J’avais été chargé par La Presse d’interviewer les huit candidats de La Course destination monde, mythique émission de Radio-Canada, diffusée entre 1988 et 1999.

Je connaissais déjà, grâce à ses films tragicomiques, le cinéphile averti au sens du cadre aiguisé (« Il est sans contredit le plus “cinéaste” des concurrents », ai-je écrit à son sujet). J’ai découvert un conteur né, verbomoteur au langage coloré.

Trogi m’a raconté qu’il avait pris un avion pour la mauvaise destination (vers Chypre plutôt que la Turquie) et fait 18 heures d’autobus au Viêtnam pour parcourir 300 km en compagnie de poules et de poissons. Il a aussi critiqué pendant un vol vers la Tunisie le film d’un cinéaste égyptien, sans se douter qu’il s’agissait de son interlocuteur.

Il s’était aussi embourbé au Caire dans un cauchemar administratif digne de la maison qui rend fou des Douze travaux d’Astérix, devenu le cœur de l’intrigue de 1995, à l’affiche le 31 juillet. « C’est déjà long dans le film ? Ça a déjà été le double dans le scénario ! Il manque des étapes parce que je ne pouvais pas passer tout le film là-dessus », m’explique l’auteur-cinéaste.

Après les irrésistibles 1981, 1987 et 1991, le cycle Doinel de Trogi, avec l’excellent Jean-Carl Boucher comme alter ego du futur cinéaste, n’est pas forcément bouclé. Même si 1995 a des airs de clap de fin de ce qui est pour l’instant une tétralogie.

« J’évalue à 75 % les chances que ce soit fini, dit Trogi. Au début, je pensais qu’il y aurait juste un film, mais j’ai eu envie de raconter l’histoire des vols de radios d’auto dans 1987. Et comme je racontais mon voyage en Italie dans 1991, j’ai pensé que je ne pourrais pas faire un film autour de La Course. Mais je me suis dit que je pourrais raconter comment j’ai eu de la misère à faire un film. Ça pouvait aussi être ça, La Course. J’ai hâte de voir, parmi les anciens concurrents, ceux qui vont se reconnaître là-dedans. »

Ils risquent d’être plusieurs, à commencer par François Parenteau, ex-concurrent et membre des Zapartistes, que Trogi avait rejoint au jour de l’An au Népal, où certaines des images de 1995 ont été tournées. Dans la cuvée 1994-1995, il y avait aussi le documentariste Hugo Latulippe (qui a réalisé Ce qu’il reste de nous avec un autre concurrent, François Prévost) ainsi que le journaliste de Radio-Canada Étienne Leblanc.

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La Course destination monde, saison 1994-1995 : (à l’avant) Brunhilde Pradier, Robert Victor, François Prévost, Emmanuelle Morris ; (à l’arrière) François Parenteau, Étienne Leblanc, Hugo Latulippe et Ricardo Trogi

En voyant 1995, j’ai moi-même eu l’impression d’être replongé à l’époque où je joignais les « coureurs » un peu partout dans le monde, alors que les communications étaient aussi compliquées que chères. J’avais 22 ans et je vivais La Course par procuration. J’ai eu l’impression de la revivre un peu à travers les plus récentes tribulations du personnage de Ricardo.

Ceux qui suivaient à l’époque La Course – quelque 400 000 téléspectateurs, le dimanche en fin d’après-midi – trouveront dans le film des références qui les feront sourire, notamment l’accent chaleureux de l’animateur Pierre Therrien, reproduit par Mickaël Gouin.

« Ce n’est pas un film sur La Course. La Course est dans le film », se défend Trogi, qui perçoit davantage la célèbre émission comme une toile de fond. Si, pour moi, 1995 est un pas de côté dans la série autobiographique de Trogi, pour lui, le film s’inscrit surtout dans la continuité.

« J’ai eu la même approche qu’avec les autres films, sauf que j’ai mis un peu moins d’artifices comiques. J’ai vieilli. Ça finit par avoir une incidence sur l’écriture. Ce qui arrive est plus déterminant que dans les autres films. C’est plus concret par rapport à ce que je suis maintenant. »

L’effet La Course

La Course a permis de faire germer chez Ricardo Trogi l’artiste qu’il est devenu. « Je le mets au début du film : je vendais des livres en cachette à l’université. J’avais fait un peu de tout, j’avais vendu des cellulaires. Je ne savais pas où je m’en allais. Une chance qu’il y a eu cet appel parce que je ne sais pas ce que je ferais aujourd’hui. »

En revenant de l’étranger, il avait trouvé sa vocation. « Le jour où je suis revenu, je me suis dit que je ne ferais plus autre chose de ma vie », dit le réalisateur, qui tourne actuellement la deuxième saison de la série Lakay Nou.

PHOTO MICHEL GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Ricardo Trogi lors du tournage du film Québec-Montréal en 2002

Il a fait quelques contrats alimentaires, réalisé des courts métrages, travaillé un an à MusiquePlus, puis, grâce au succès de son premier long métrage, Québec-Montréal, il a pu se consacrer à la fiction, au cinéma et à la télévision. « J’étais juste content de faire autre chose qu’une job de fils d’immigrant. J’avais un privilège d’être dans ce milieu et je comptais en profiter. »

Son rêve s’est réalisé : celui de porter ses propres scénarios à l’écran.

Et comme j’écris en français québécois, c’est ici que j’ai tourné. Je suis satisfait. Il ne me manque rien. Je ne rêvais pas de faire ça aux États-Unis. Ricardo Trogi

Denis Villeneuve (vainqueur de La Course Europe-Asie en 1991) avait dit aux huit concurrents, alors qu’ils prenaient une bière avant leur départ au défunt pub De Londres à Berlin, rue Saint-Denis : « Soyez libres ! » Ricardo Trogi réalise aujourd’hui à quel point cette liberté était précieuse pendant La Course. Il était seul à l’étranger, sans contraintes de sujet, mais pressé par le temps : il a visité 15 pays en six mois.

On voit Ricardo dans 1995, préparant méticuleusement les plans de montage détaillés qu’il envoyait par la poste avec ses cassettes VHS. « Quand je suis parti faire La Course, j’allais faire des films, pas un voyage. J’étais à 70 km de la muraille de Chine, mais je n’ai pas eu le temps d’y aller. Je le regrette encore ! » À l’époque, il m’avait parlé de la solitude dont il avait souffert. « J’ai tendance à m’enfermer dans des chambres d’hôtel pour faire du montage, m’avait-il confié. Je suis tout à fait obsédé par mes films, sûrement trop. »

PHOTO FOURNIE PAR IMMINA FILMS Jean-Carl Boucher dans 1995

Philippe Falardeau, lauréat de l’édition 1992-1993, a déjà dit de La Course que c’était comme un service militaire audiovisuel, rappelle Trogi. « Tu y vas volontairement, mais c’est tough ! Je trouve ça bizarre qu’au retour, on ne nous engageait pas tous systématiquement. On était willing et capables de livrer. Je rencontre parfois d’anciens participants, et on est comme des anciens d’une secte. On n’en parlera pas, mais on sait de quoi on parle ! »

La Course, dit Ricardo Trogi, a été une chance unique qui a changé sa vision du monde et fait de lui quelqu’un de plus ouvert. « Quand ça va moins bien, je pense à ce que j’ai vu ailleurs dans le monde, et ça remet forcément les choses en perspective. Quand j’entends parler de villes comme Ankara ou Pékin aux nouvelles, je sais ce qu’il y a comme images hors du cadre. Je sais de quoi a l’air un matin au Caire. Ce sont des images qui restent. »

En salle le 31 juillet