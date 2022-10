All Quiet on the Western Front

En 1917, quatre jeunes Allemands, gorgés de discours patriotiques, s’enrôlent dans l’armée. Alors que la Première Guerre mondiale fait rage, ils se retrouvent rapidement au front et font la dure expérience des tranchées, sous les ordres d’un adjudant irascible.

Marc-André Lussier La Presse

L’intérêt de cette nouvelle adaptation cinématographique du roman classique d’Erich Maria Remarque réside dans le fait que, contrairement aux deux précédentes, celle-ci est produite dans le pays d’origine de l’auteur. Im Westen nichts Neues représente d’ailleurs l’Allemagne aux Oscars dans la catégorie du meilleur film international.

Sous la direction d’Edward Berger (Jack, Deutschland 83), appuyé par une technologie dont ne disposaient évidemment pas ses prédécesseurs (la version la plus célèbre, réalisée par Lewis Milestone, est sortie en 1930 !), À l’Ouest, rien de nouveau devient une expérience immersive, destinée à plonger le spectateur dans l’horreur de la guerre. On y suit particulièrement un jeune homme (Felix Kammerer) qui, en compagnie de trois camarades de classe, s’est volontairement enrôlé dans l’armée impériale allemande, galvanisé par un discours propagandiste n’ayant aucun ancrage dans la réalité.

De facture classique, À l’Ouest, rien de nouveau n’a d’évidence pas la volonté de renouveler le genre du drame de guerre, mais il est d’une redoutable efficacité. On saluera également l’approche d’un cinéaste ayant su évoquer l’horreur de façon réaliste, sans toutefois tomber dans la complaisance. Edward Berger a aussi su construire l’histoire de façon à offrir au spectateur quelques moments de répit. Soulignons par ailleurs la présence d’excellents jeunes acteurs, dont le relatif anonymat sur le plan international contribue à rendre le récit encore plus authentique à nos yeux.

On ne saurait trop non plus mesurer la pertinence d’un film dont l’histoire, qui fait écho à des évènements survenus il y a plus de 100 ans, ne pourrait être plus en phase avec l’actualité.

À l’affiche sur grand écran dans deux salles de la chaîne Guzzo, en version originale allemande sous-titrée, À l’Ouest, rien de nouveau est maintenant offert en exclusivité sur Netflix.

En salle et sur Netflix