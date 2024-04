Prêtant main-forte à des réfugiés syriens, un tenancier de pub du comté de Durham subit les commentaires désobligeants de ses clients.

Tandis que la Syrie est à feu et à sang depuis cinq ans, TJ Ballantyne (Dave Turner), qui tient à bout de bras le dernier pub du quartier, The Old Oak, aide son amie Linda (Claire Rodgerson) à accueillir des réfugiés syriens. Parmi le groupe se trouve Yara (Ebla Mari), aspirante photographe, qui, peu de temps après son arrivée, sera touchée par la misère ambiante qui règne depuis la fermeture de la mine locale.

« Quand on mange ensemble, on se tient les coudes », lit la jeune femme sous l’une des photos datant de la grève des mineurs de 1984 dans l’arrière-salle du pub. La légende lui donne alors l’idée de demander à TJ de rouvrir cette salle afin d’y offrir des repas aux familles, anglaises et syriennes, dans le besoin. Cela provoque toutefois la grogne parmi les vieux amis de TJ et les autres habitués du pub.

Près de 40 ans après avoir tourné Which Side Are You On ? (1984), moyen métrage dans lequel il s’intéressait à la grève des mineurs britanniques sous le gouvernement de Margaret Thatcher, Ken Loach témoigne du déclin d’une ville minière du nord-est de l’Angleterre dans Notre pub, sélectionné en compétition à Cannes l’an dernier. À la misère causée par le néo-libéralisme et le haut taux de chômage, le grand maître du cinéma naturaliste oppose celle des survivants d’une guerre civile. Si la proposition est audacieuse, le traitement se révèle plutôt mélodramatique et un brin sentimentaliste.

Écrit avec la collaboration de son fidèle complice Paul Laverty, ce drame campé en 2016 revisite des thèmes qu’il avait explorés respectivement dans It’s a Free World... (2007) et Jimmy’s Hall (2014), soit l’immigration et la notion d’appartenance. Le double palmé d’or pour The Wind That Shakes the Barley et I, Daniel Blake y traite aussi de manière manichéenne du racisme ordinaire, profondément ancré dans l’ignorance et le repli identitaire des fidèles du pub, et de la solidarité.

Celle-ci se décline en trois mouvements, celle entre les gens du quartier qui tournent le dos aux réfugiés, celle de ces derniers qui se tiennent les coudes face à toute forme d’adversité, puis celle des résilients des deux camps qui tendent la main vers les autres. À cet égard, les échanges entre TJ et Yara, incarnés par Dave Turner et Ebla Mari, criants de vérité, offrent les moments les plus bouleversants de The Old Oak. Or, malgré l’authenticité qui se dégage de cette peinture sociale, certains moments paraissent appuyés tandis que la conclusion hâtive semble cousue de fil blanc.

