Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

La Presse

Festin boréal : Poème sylvestre « Au-delà de vouloir traiter de l’utilité de la mort dans la nature, le cinéaste désirait signer une œuvre de cinéma pur, comme il l’avait fait avec 7 paysages, documentaire contemplatif campé dans une forêt traversée d’une rivière », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Soleils atikamekw : Un film qui ouvre les yeux Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Ce que montre d’abord la cinéaste Chloé Leriche dans son film tourné en langue atikamekw et sous-titré en français, c’est l’impact dévastateur des cinq morts sur une petite communauté. Sa mise en scène précise impose un rythme particulier et une atmosphère presque cotonneuse. On sent la peine dans le regard posé sur le village et ses gens, perdu dans cette douleur pourtant vécue sous la magnifique lumière du soleil boréal », mentionne notre journaliste Alexandre Vigneault. Lisez la critique

Girls State : Le pouvoir aux filles Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Et si les femmes dirigeaient non pas le monde, mais les États-Unis ? Chaque année, depuis plus de 80 ans, des centaines de jeunes adolescentes jouent le jeu, dans différents camps d’initiation à la politique et à la démocratie. Deux documentaristes les ont suivies au Missouri », explique notre journaliste Silvia Galipeau. Lisez la critique

The First Omen : Avant Damien Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Jonglant efficacement avec les codes du genre, la réalisatrice et ses acolytes se permettent même de critiquer férocement l’instrumentalisation du corps féminin par l’Église catholique. De fait, dans The First Omen, les filles et les femmes ne servent qu’à obéir aux ordres des hommes d’église, qui fomentent le retour de l’antéchrist, à porter le fruit de leurs machinations diaboliques et à veiller à ce que les brebis ne s’éloignent pas du droit chemin », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

Wicked Little Letters : Sacrément cocasse Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Le livre – et la série – Very British Problems traite de la “faculté” de certains Britanniques à transformer en drame des situations anodines. C’est exactement ce qui se produit dans Wicked Little Letters, dont le scénario écrit par le comédien Jonny Sweet est inspiré d’une histoire vraie », explique notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique