Dans les années 1920, la paisible ville balnéaire de Littlehampton, au Royaume-Uni, est secouée par un scandale : des lettres anonymes débordantes de jurons forcent la police locale à intervenir.

Le livre – et la série – Very British Problems traite de la « faculté » de certains Britanniques à transformer en drame des situations anodines. C’est exactement ce qui se produit dans Wicked Little Letters, dont le scénario écrit par le comédien Jonny Sweet est inspiré d’une histoire vraie.

Voisines, Edith Swan (Olivia Colman) et Rose Gooding (Jessie Buckley) n’ont rien en commun. La première, pieuse et réservée, habite toujours chez ses parents (Gemma Jones et Timothy Spall). La seconde, une Irlandaise qui jure comme un charretier et qui dit tout ce qu’elle pense, élève sa fille avec son nouvel amoureux. Malgré leurs différences et de petits accrochages, un lien d’amitié se forge entre les deux. Jusqu’au jour où Edith reçoit une lettre anonyme aussi cruelle que vulgaire. Elle soupçonne sa voisine d’être l’autrice des mots blessants. Puis, après avoir reçu une 19e missive, son père se rend au poste de police et exige qu’on trouve le coupable.

Rose sera rapidement détenue en attente de son procès. Entre-temps, l’officière Gladys Moss (Anjana Vasan), qui a réellement été la première femme à intégrer les forces du comté de Sussex, mène sa propre enquête avec d’autres citadines qui remettent aussi en question la culpabilité de Rose.

Ayant pour toile de fond le mouvement des suffragettes, Wicked Little Letters (Scandaleusement vôtre, en version française) est une œuvre résolument féministe qui se moque du patriarcat et des hommes en position de pouvoir avec humour et sans grande subtilité.

Le film de Thea Sharrock (Me Before You, The One and Only Ivan) amuse surtout grâce à ses brillantes performances. Olivia Coleman et Jessie Bucley, qui interprétaient le même personnage à différents âges dans The Lost Daughter, sont parfaites dans leur rôle respectif. L’actrice qui a incarné une reine dans The Favorite et dans de The Crown révèle les nombreuses nuances d’Edith autant par ses mots que par son regard et son sourire. Jessie Buckley, vue dans Men et Wild Rose, est aussi forte que vulnérable. Timothy Spall (Secrets & Lies, Mr. Turner) est détestable, alors qu’Anjana Vasan offre une prestation quelque peu Wes Andersonesque qui n’est pas déplacée. Coup de cœur pour Joanna Scanlan dans le rôle d’une sympathique fermière qui participe à l’enquête clandestine.

Cette dernière est juste assez intrigante pour qu’on demeure investie, mais s’étire. On se lasse aussi des déclamations de blasphèmes. Ce ne sont pas tant les grossièretés qui sont drôles, plus l’idée d’en envoyer anonymement de façon compulsive.

La réalisation conventionnelle profite des belles images du directeur photo Ben Davis et de la jolie musique d’Isobel Waller-Bridge, grande sœur de Phœbe, connue pour la série Fleabag et le plus récent Indiana Jones.

