Quoi voir cette semaine ? Voici nos critiques des derniers films sortis en salle ou sur une plateforme.

La Presse

Civil War : La fracture américaine dans l’objectif « Les origines de la guerre ne sont jamais expliquées. On ignore les affiliations politiques des adversaires. On ne sait pas toujours dans quel camp sont ceux qui s’affrontent. On comprend que certains Américains, dont les parents de Lee et de Jessie, parviennent à vivre en toute quiétude. On découvre même une petite ville qui semble avoir échappé à son époque. Comment tout cela est-il possible ? » écrit notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique

Sur la terre comme au ciel : En finir avec le droit chemin Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Clara vit dans une communauté religieuse isolée, à Maniwaki. Un jour, elle saute dans un bus pour Montréal, à la recherche de sa grande sœur évadée. Un choc des cultures, des croyances et des certitudes l’attend dans la métropole », raconte notre journaliste Silvia Galipeau. Lisez la critique

Àma Gloria : Les yeux du cœur Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Àma Gloria est donc un récit d’apprentissage d’une enfant avec un immense besoin d’amour. La cinéaste s’est inspirée de sa propre enfance : une nounou l’a élevée jusqu’à 6 ans, avant de repartir subitement dans son pays auprès de sa famille. Elle lui dédie d’ailleurs son film », explique notre journaliste Luc Boulanger. Lisez la critique

The Old Oak : Se tenir les coudes Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « À la misère causée par le néo-libéralisme et le haut taux de chômage, le grand maître du cinéma naturaliste oppose celle des survivants d’une guerre civile. Si la proposition est audacieuse, le traitement se révèle plutôt mélodramatique et un brin sentimentaliste », écrit notre journaliste Manon Dumais. Lisez la critique

With Love and a Major Organ : Avec et sans cœur Désolé, votre navigateur ne supporte pas les videos « Dans un monde pas si différent du nôtre, les cœurs sont des objets. Une femme décide d’arracher le sien à la suite d’une série d’évènements troublants », explique notre journaliste Pascal Leblanc. Lisez la critique