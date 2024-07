Ryan Reynolds et Hugh Jackman incarnent respectivement Deadpool et Wolverine dans le film du même nom.

Quinze ans après leur seule rencontre à l’écran, Deadpool et Wolverine se retrouveront enfin, le 26 juillet, dans le film qui porte leurs noms. Des milliards de dollars, des univers parallèles et l’amitié ont rendu possible cette réunion longuement attendue. Explications, avec la contribution du réalisateur Shawn Levy.

« Nous sommes trois amis qui ont fait un film qui a pour thème l’amitié », résume en français le Montréalais Shawn Levy, en entrevue virtuelle.

Avant d’aborder Deadpool & Wolverine, revenons en arrière. Créé en 1974, Wolverine a intégré les X-Men une dizaine d’années après leur apparition dans les bandes dessinées de Marvel. Allégories de communautés opprimées, ces mutants aux divers pouvoirs ont graduellement conquis le public par leur dimension sociale et politique.

Wade Wilson, alias Deadpool, est quant à lui né en 1991. C’est davantage le côté irrévérencieux de l’antihéros verbomoteur qui a séduit les lecteurs.

En 1993, le studio 20th Century Fox a acquis les droits des X-Men pour en tirer des œuvres animées et en prises de vues réelles pour seulement 2,6 millions US, malgré leur grande popularité. Encouragé par le succès de la série animée diffusée les samedis matin, Fox a lancé un premier film en 2000. Les recettes cumulatives de celui-ci et des 12 autres longs métrages qui ont suivi s’élèvent à 6 milliards.

Deadpool et Wolverine ont largement contribué à ce succès. Ce dernier, incarné à neuf reprises par Hugh Jackman, était au cœur des trois premiers X-Men et a eu droit à sa propre trilogie. L’acteur australien devait rétracter ses griffes pour de bon après Logan (2017).

Bien que X-Men Origins : Wolverine (2009) ait donné naissance à l’amitié entre Hugh Jackman et Ryan Reynolds, la version de Deadpool que ce dernier interprète dans le long métrage de Gavin Hood – où il se fait notamment coudre la bouche – est loin de celle des deux films dont il tient la vedette. Parus en 2016 et en 2018, ils sont les plus lucratifs de la franchise X-Men avec des recettes mondiales de plus de 782 millions chacun.

En 2019, une entente permettant l’acquisition de Fox par The Walt Disney Company a été conclue pour la somme de 71,3 milliards. Disney, propriétaires des Studios Marvel, a ainsi rapatrié les personnages associés aux X-Men et aux Fantastic Four afin d’éventuellement les intégrer à l’Univers cinématographique Marvel (MCU).

Les univers s’entrechoquent

À juste titre, Charles Xavier, alias Professor X, leader des X-Men, fut le premier de son groupe à apparaître dans une production des Studios Marvel. Dans Doctor Strange in the Multiverse of Madness (2022), Patrick Stewart a repris son rôle pour une scène sur Terre-838, un univers parallèle à Terre-616, celui où se déroule la presque totalité des œuvres du MCU. Les interactions entre les univers parallèles forment en quelque sorte la trame de fond des films et des séries des phases 4, 5 et 6 du casse-tête toujours en expansion de Marvel.

Deadpool & Wolverine (D & W) arrive au milieu de la cinquième phase et suit The Marvels, dont la scène post-générique se tient dans un autre univers parallèle à Terre-616 où l’on retrouve le Dr Hank McCoy, alias Beast, membre fondateur des X-Men, joué par Kelsey Grammer.

On l’a vu côtoyer Wolverine sur Terre-10 005 – l’univers des X-Men de Fox –, mais celui que Hugh Jackman incarne dans D & W provient d’ailleurs. En plus d’enfin revêtir l’emblématique costume jaune et bleu des comics, cette différente version du personnage aurait failli à la protection de son monde.

De son côté, Wade Wilson a renoncé à sa carrière de mercenaire pour vendre des autos usagées. Un jour, l’Autorité des variations temporelles (TVA), organisation qui s’assure de l’harmonie des lignes du temps, cogne à sa porte pour lui offrir l’occasion d’accomplir quelque chose de plus grand. Devant la tâche colossale, il part à la recherche du mythique Wolverine afin qu’il lui prête main-forte. Ce dernier ne se laisse toutefois pas recruter facilement.

Ils se retrouveront dans le Néant, immense dépotoir où est purgé ce que la TVA juge être des irrégularités temporelles. Les bandes-annonces de D & W ont dévoilé la présence de divers mutants vus dans les films X-Men précédents – tels Pyro et Sabretooth –, ainsi qu’un énorme logo de 20th Century Fox. Deadpool, qui brise régulièrement le quatrième mur, fait souvent référence au monde des bandes dessinées dans lequel il évolue.

C’est à cet endroit qu’ils feront la rencontre de Cassandra Nova, jouée par Emma Corin (The Crown). « Elle est la sœur de Charles Xavier, mais contrairement à lui, elle est pleine de rage et veut punir le monde. C’est une vilaine imprévisible. Elle a du charisme et beaucoup de patience », nous explique Shawn Levy.

Mariage hollywoodien

Dans un article du magazine People, Ryan Reynolds compare son amitié avec Hugh Jackman à un mariage. « Depuis que je l’ai rencontré [il y a 17 ans, à Sydney], je le soutiens dans tout ce qu’il fait, je veux qu’il mène la vie la plus complète possible », a confié l’acteur canadien. L’Australien lui a rendu la pareille en précisant qu’il pouvait tout dire à son ami, complimentant sa grande écoute.

Depuis des années, les deux entretiennent une fausse rivalité publique à coups de blagues sur les réseaux sociaux et de pointes envoyées lors d’entrevues. Sans subtilité, Ryan Reynolds en profitait pour harceler son vieux copain à propos d’un retour dans la peau de Wolverine, ce qui permettait aux fans de maintenir l’espoir qu’ils enfileraient enfin leur costume serré ensemble.

Comme il l’a raconté à plusieurs médias, le 14 août 2022, inspiré par la quiétude de la plage, Hugh Jackman a appelé sans avertissement son ami pour lui annoncer qu’il était prêt à ressortir les griffes.

Ryan Reynolds et Shawn Levy travaillaient déjà sur la prochaine aventure de Deadpool lorsque Hugh Jackman a signalé son intérêt de les rejoindre. « C’était merveilleux, parce qu’en un instant, notre film avait une raison d’exister. Ce n’était plus juste le troisième Deadpool, c’était désormais le premier Deadpool et Wolverine. Deux personnages iconiques ensemble pour la première fois. C’était l’occasion de faire quelque chose de singulier », raconte Shawn Levy, qui a dirigé les deux acteurs séparément dans le passé.

Deadpool & Wolverine prend l’affiche le 26 juillet.