Trentième long métrage composant l’Univers cinématographique Marvel (MCU), qui conclut de surcroît la phase 4 de celui-ci. Hommage au défunt Chadwick Boseman, qui incarnait T’Challa, alias Black Panther, dans le film du même nom. Suite du phénomène culturel qui occupe le 14e rang du box-office de tous les temps avec des recettes de plus de 1,3 milliard. Les attentes envers Black Panther : Wakanda Forever étaient énormes.

Pascal LeBlanc La Presse

Et elles sont comblées ! Pas fracassées, toutefois.

Car il est impossible de surpasser ce qu’a accompli Black Panther à sa sortie et dans les mois qui l’ont suivie. Son énorme succès a démontré qu’un film d’envergure mené par une distribution majoritairement noire, un réalisateur noir et des scénaristes noirs pouvait rejoindre un auditoire vaste. Il a aussi fait la preuve qu’un récit, bien que fictif, faisant des parallèles avec l’histoire des Noirs aux États-Unis ainsi que le climat politique et social actuel pouvait interpeller un public varié.

Sans diminuer ses réussites, et même s’il a été retenu comme finaliste dans la catégorie du meilleur film aux Oscars, en 2019, Black Panther n’était pas sans failles. Quelques scènes manquaient de souffle, certains enjeux s’estompaient trop rapidement et les effets spéciaux de l’affrontement final laissaient à désirer.

Ces bémols ne se reproduisent pas dans Wakanda Forever.

Visuellement, il s’agit d’un des films les plus impressionnants que nous ayons vus. Les costumes sont encore plus remarquables que dans le premier chapitre. L’action est enlevante et audacieuse – on sent par moments des inspirations du Cirque du Soleil. Mais c’est surtout la beauté des lieux qui coupe le souffle, en particulier la cité sous-marine de Talokan.

Namor émerge

Avec la mort de Black Panther, protecteur de Wakanda, différentes puissances mondiales voient une occasion de soutirer le précieux vibranium, élément métallique à l’origine de nombreuses technologies wakandaises, du royaume maintenant dirigé par la reine Ramonda (Angela Bassett). Namor (Tenoch Huerta), souverain d’un monde sous-marin inconnu de ceux à la surface, s’inquiète de la possibilité que d’autres pays aient accès au vibranium. Il demande donc à la famille royale wakandaise de s’allier avec son peuple afin d’anéantir les « envahisseurs » avant qu’ils ne mettent la main sur le puissant métal.

PHOTO FOURNIE PAR MARVEL STUDIOS Tenoch Huerta incarne Namor dans Black Panther : Wakanda Forever.

En plus d’offrir des points de vue exceptionnels de Wakanda grâce à sa capacité de voler et de faire visiter des paysages aquatiques sublimes puisqu’il respire sous l’eau, Namor est le genre d’antagoniste qui séduit par son charisme et son argumentaire persuasif. On comprend ses motivations, même si ses méthodes sont extrêmes. Tenoch Huerta est une révélation dans le rôle.

Letitia Wright est également brillante en Shuri endeuillée. Alors qu’elle était un rayon de soleil dans le volet précédent, la princesse au génie technologique hors pair passe à travers une vaste gamme d’émotions tout au long des deux heures quarante minutes du film. Elle est soutenue par sa mère, Ramonda, qui doit faire face à l’adversité de maintes façons. Avec force et grâce, Angela Bassett offre une performance des plus convaincantes qui serait certainement digne d’une citation pour le meilleur rôle de soutien.

Le reste de la distribution excelle tout autant, en particulier Danai Gurira, Lupita Nyong’o et Winston Duke. La musique de Ludwig Göransson (The Mandalorian, Tenet, Creed) est magnifique. Tout comme la direction photo d’Autumn Durald Arkapaw (Loki, Teen Spirit).

On pourrait reprocher à Ryan Coogler d’étirer certaines scènes ou d’attendre trop longtemps avant de plonger dans le vif de l’histoire. Si l’on voit Wakanda Forever comme un simple divertissement, ces critiques sont valables. Mais cette œuvre représente davantage. Elle rend hommage à un acteur de grand talent tout en permettant aux artisans du film d’exprimer leur peine artistiquement.

La mort d’une personnalité connue peut nous toucher de différentes manières. La plupart du temps, notre chagrin est éphémère. Mais ici, pour la première fois, en ce qui nous concerne, nous avons eu l’impression de vivre un deuil qu’on ne soupçonnait pas, que l’on croyait derrière nous. Et il est fort probable que l’expérience se répète à chaque visionnement. C’est à la fois triste et beau.