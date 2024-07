Ricardo Trogi et Mickaël Gouin, qui interprète Pierre Therrien, animateur de La Course destination monde, discutent lors du tournage d’une scène de 1995.

La Course destination monde, dans toutes ses incarnations (des Amériques, Amérique-Afrique, Europe-Asie), a été en 11 saisons entre 1988 et 1999 un formidable laboratoire de création et une incroyable pépinière de talents. La mythique émission de Radio-Canada a non seulement fait rêver une génération, mais elle a aussi contribué à former quantité de jeunes réalisateurs, artistes et journalistes. La Presse revisite ce phénomène à l’occasion de la sortie du film 1995, de Ricardo Trogi, qui aborde sa participation à l’émission.

Le concept

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA Les participants de La Course Europe-Asie, en 1991. Karina Goma (assise), Bruno Boulianne, Sabrina Berreghis, Denis Villeneuve, Brigitte Nadeau (première rangée), Stéphane Thibault, Sébastien Bage et Patrick Masbourian.

Le dimanche à 17 h à Radio-Canada (puis le samedi à la même heure au cours des deux dernières saisons), 8 concurrents retenus parmi quelque 500 candidats présentaient un court métrage qu’ils avaient tourné au cours des semaines précédentes, quelque part dans le monde. Pendant six mois, ils choisissaient leurs propres destinations et sujets, puis envoyaient à Radio-Canada leur plan de montage et leurs vidéocassettes (au monteur Denis Gathelier, qui faisait parfois des miracles).

Ils étaient ensuite jugés sur une grille de 20 points par trois juges, parmi lesquels le journaliste Michel Coulombe, la cinéaste Manon Barbeau et l’anthropologue Jean-Michel Vidal. Des points étaient parfois déduits pour les retardataires. « Je suis quelqu’un qui est à son affaire, m’explique Ricardo Trogi. Il m’est arrivé d’être en retard pour des raisons qui étaient hors de mon contrôle… »

À la fin de la saison, un gala récompensait le grand gagnant de La Course, qui avait obtenu la meilleure moyenne, avec une bourse assortie d’un stage (à l’ONF, par exemple), puis d’autres prix étaient attribués à des concurrents pour la qualité de l’image, la qualité du commentaire, etc. Un prix du public était décerné par La Presse.

Les téléspectateurs

PHOTO FOURNIE PAR RADIO-CANADA La Course destination monde, saison 1997-1998 : Robin Aubert, Dominic Desjardins, Robin McKenna, François Péloquin, Meissoon Azzaria, Myriam Fréchette, Nicolas Desrosiers et Yves Christian Fournier.

L’émission, d’abord animée par Michel Désautels et ensuite pilotée par Pierre Therrien, attirait en moyenne quelque 500 000 téléspectateurs, certains extrêmement investis. Lorsque les téléspectateurs n’étaient pas d’accord avec les juges, ils leur faisaient savoir. « Jean-Michel Vidal m’a dit qu’il s’était fait engueuler dans la rue pour ce qu’il avait dit à propos d’un de mes films ! », m’a rappelé Ricardo Trogi, qui a terminé troisième de l’édition 1994-1995. Trogi s’était permis de faire de l’éditorial dans un film réalisé en Égypte, dont il est question dans son nouveau film, 1995. « Ça m’a refroidi pour le reste de ma vie ! Je me suis tenu loin de la politique », dit-il en riant.

Des noms connus

PHOTO DOMINICK GRAVEL, ARCHIVES LA PRESSE Denis Villeneuve

PHOTO ALAIN ROBERGE, ARCHIVES LA PRESSE Patrick Masbourian

PHOTO ROBERT SKINNER, ARCHIVES LA PRESSE Karina Goma

PHOTO FRANÇOIS ROY, ARCHIVES LA PRESSE Philippe Falardeau

PHOTO CHARLES WILLIAM PELLETIER, ARCHIVES LA PRESSE Jennifer Alleyn

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Robin Aubert

PHOTO MARCO CAMPANOZZI, ARCHIVES LA PRESSE Hugo Latulippe 1 /7













Plusieurs des 88 concurrents de l’émission sont devenus réalisateurs, notamment Denis Villeneuve, Philippe Falardeau, Robin Aubert, Yves Christian Fournier, Stéphane Lapointe, Maryse Legagneur, Hugo Latulippe, Bruno Boulianne, Jennifer Alleyn, Patrick Demers, Karina Goma, François Péloquin, Dominic Desjardins, Sophie Lambert, Stéphane Thibault, Danic Champoux, Manuel Foglia ou encore Marie-Julie Dallaire. D’autres sont des personnalités médiatiques : les animateurs Patrick Masbourian et Philippe Dersrosiers, le chroniqueur François Parenteau, le journaliste Étienne Leblanc et l’humoriste Guy Nantel, notamment.

Les différentes Courses

Héritière d’un concept diffusé dans la francophonie dans les années 1970 et 1980, La Course autour du monde, avec notamment Jean-Louis Boudou et Georges Amar, La Course a connu une dernière incarnation au Canal Évasion, au début des années 2010, le temps de deux saisons. L’auteur de ces lignes y a d’ailleurs été juge, en compagnie de Karina Marceau et de Patrick Masbourian, après Nathalie Petrowski, Marcel Jean et François Parenteau… devenu un personnage de fiction dans 1995. La boucle de La Course est bouclée.