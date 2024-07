(Toronto) Daniela Forever, une « romance de science-fiction » du cinéaste espagnol Nacho Vigalondo, ouvrira le programme compétitif de la section parallèle Platform au Festival international du film de Toronto (TIFF), dont le jury est présidé par le réalisateur torontois Atom Egoyan.

Alex Nino Gheciu La Presse Canadienne

Le film met en vedette la tête d’affiche de Crazy Rich Asians, Henry Golding, dans le rôle d’un homme en deuil de son amoureuse qui participe à un essai clinique pour un médicament qui lui permet de la retrouver.

La comédie canadienne Paying For It, réalisée par l’actrice, animatrice et artiste Sook Yin-Lee, est aussi en lice dans cette section parallèle dotée d’une bourse de 20 000 $, avec huit autres films en provenance du monde entier.

Atom Egoyan sera secondé au sein du jury par le cinéaste sud-coréen Hur Jin-ho, dont le drame A Normal Family avait fait ses débuts au TIFF l’année dernière, et par la cinéaste américaine June Schoebrun, qui a réalisé le film d’horreur J’ai vu la télé briller, sorti cette année.

Pedro Páramo, du Mexique, le premier film du directeur photo de La note américaine de Martin Scorsese, Rodrigo Prieto, et Daughter’s Daughter de Taiwan, réalisé par Huang Xi de la série HBO Twisted Strings, font aussi partie des titres sélectionnés pour leurs « voix audacieuses et distinctes », indique le TIFF.

Les 10 films feront leur première mondiale au festival torontois, qui se déroulera du 5 au 15 septembre. La section Platform du TIFF avait présenté notamment au fil des ans Moonlight : l’histoire d’une vie de Barry Jenkins, qui a remporté l’Oscar du meilleur film en 2017, et Le son du silence de Darius Marder, qui a remporté les Oscars du meilleur son et du meilleur montage en 2021.

Après la grève l’an dernier des acteurs et scénaristes américains, les organisateurs du TIFF ont promis la visite de nombreuses vedettes cette année, notamment Amy Adams, Cate Blanchett et Elton John.

Les titres déjà annoncés au TIFF incluent la comédie dramatique de Ben Stiller Nutcrackers, en ouverture du festival, le drame de Gia Coppola avec Pamela Anderson The Last Showgirl, et en première mondiale le plus récent film de Sophie Deraspe, Bergers, tourné dans les Alpes.

En clôture, le TIFF présentera le premier film réalisé par l’actrice et humoriste Rebel Wilson, The Deb.