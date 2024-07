(Toronto) Un film d’horreur avec Demi Moore et une comédie noire mettant en vedette Paul Rudd et Tim Robinson font partie des films destinés au programme nocturne Midnight Madness du Festival international du film de Toronto (TIFF).

David Friend La Presse Canadienne

La programmation de cette année, où l’on retrouve des vedettes hollywoodiennes inhabituelles et d’obscures bizarreries, s’ouvrira avec la première nord-américaine de The Substance de Coralie Fargeat. Présenté en compétition à Cannes en mai dernier, le film avait remporté le prix du meilleur scénario.

Demi Moore y incarne une actrice de télévision vieillissante qui s’inscrit à un mystérieux programme d’amélioration de son corps pour dynamiser sa carrière en déclin.

Dans Friendship, le comédien Tim Robinson incarne un type bien ordinaire dont la petite vie de banlieue est bousculée par un nouveau voisin (Paul Rudd), qui déclenche une cascade d’évènements.

Ce programme nocturne du TIFF comprend également Ick, un film d’extraterrestres se déroulant dans une école secondaire, et It Doesn’t Get Any Better Than This. Thibault Emin a réalisé une version longue de son court métrage remarqué de 2007 Else, sur une étrange épidémie qui pousse les gens à se fondre dans leur environnement.

Parmi les autres films au programme figurent Dead Talents Society du réalisateur taïwanais John Hsu, The Gesuidouz du réalisateur punk japonais Kenichi Ugana, et The Shadow Strays, le plus récent film du réalisateur indonésien Timo Tjahjanto, salué pour son suspense de 2018 The Night Comes For Us.

Le TIFF se déroule cette année du 5 au 15 septembre.