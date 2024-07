Malgré son succès, le film Barbie, avec Ryan Gosling et Margot Robbie, n’a pas encore entraîné dans son sillage beaucoup de films écrits et réalisés par des femmes et centrés sur des protagonistes féminins.

Lorsque Barbie est sorti en 2023, il est vite devenu un phénomène. Il a été le meilleur film de l’année au box-office, rapportant 1,4 milliard de dollars, et il est devenu le film le plus rentable de Warner Bros., dépassant les deux films Dark Knight, Wonder Woman et tous les Harry Potter.

Nicole Sperling The New York Times

Ce film a fracassé un dogme hollywoodien séculaire : son succès semblait annoncer le début d’un temps nouveau dans l’industrie cinématographique. Des films écrits et réalisés par des femmes et centrés sur des protagonistes féminins pouvaient attirer un public énorme dans les cinémas du monde entier.

Or, éprouvé par deux longues grèves et par l’incidence de la diffusion en continu sur son modèle d’affaires, Hollywood s’est replié sur ses méthodes de travail habituelles.

Les recettes au guichet sont en baisse de 17 % par rapport à juillet 2023, et les studios, effrayés par un public inconstant (oui à Twisters, non à Fall Guy), doutent à nouveau de la viabilité des salles de cinéma. Selon un rapport de l’Annenberg Inclusion Initiative de l’Université de Californie du Sud, les films sortis en 2023 avaient autant de filles ou de femmes dans le rôle principal qu’en 2010.

PHOTO SINNA NASSERI, ARCHIVES THE NEW YORK TIMES Greta Gerwig a écrit le scénario de Barbie avec son mari Noah Baumbach (à gauche). On les voit à la soirée des Oscars à Los Angeles, en 2024.

À Hollywood, le consensus semble être que Barbie est un succès singulier, une exception, un exploit énorme réussi par deux talents hors norme, la scénariste-réalisatrice Greta Gerwig et la star Margot Robbie.

Traduction : vous ne verrez pas beaucoup de films de ce genre de sitôt.

« Zéro effet »

« Barbie a eu zéro effet », constate Stacy L. Smith, fondatrice de l’initiative Inclusion, qui étudie les inégalités à Hollywood. « Le film est perçu comme une exception. Ils essentialisent le succès du film à deux personnes, Margot Robbie et Greta Gerwig ; ils n’ont pas réfléchi à ce qui pourrait changer dans leurs méthodes afin de créer une nouvelle voie plus inclusive. »

Comme presque tout dans cette industrie, ils se disent : “Oh, c’est beau, ça brille”, puis ils retombent dans leurs ornières. Stacy L. Smith, fondatrice de l’Annenberg Inclusion Initiative

Le tournage de Barbie a été tout sauf traditionnel. La société de jouets Mattel a donné carte blanche à Greta Gerwig – qui a écrit le film avec son mari, Noah Baumbach – pour imaginer un récit basé sur cette poupée qui a eu son lot de critiques au fil des décennies. Résultat : un film de 150 millions qui se moque de Barbie et même de Mattel. Le PDG de Mattel, Ynon Kreiz, raconte qu’on lui demande souvent : « Comment avez-vous pu autoriser ça ? »

PHOTO FOURNIE PAR WARNER BROTHERS Margot Robbie et son mari Tom Ackerley ont coproduit Barbie avec Robbie Brenner (Mattel Films) et David Heyman (producteur des films Harry Potter).

Warner Bros. a mis le paquet pour la promotion du film. Objectif : en faire le film basé sur un personnage commercial féminin le plus rentable de tous les temps. Elle a réussi grâce à une mégacampagne de marketing qui a rendu Barbie incontournable. « La tâche était de concevoir un film de Barbie dépassant tout ce que les gens pouvaient imaginer », explique Josh Goldstine, président du marketing mondial du studio.

À Hollywood, rien ne se fait rapidement, bien sûr, et la réalisation d’un film prend souvent des années. Mattel a actuellement 16 projets de films, dont un remake de Barney, avec Daniel Kaluuya, et Polly Pocket, avec Lily Collins dans le rôle de la poupée. Lena Dunham, scénariste de Polly Pocket, a renoncé à le réaliser, déclarant au magazine The New Yorker qu’elle ne pensait pas pouvoir reproduire le succès de Greta Gerwig. Elle a décrit Barbie comme « un bonbon pour des gens tellement variés » et une « incarnation parfaite et divine de Greta ».

« Nous savons que tous ces films ne seront pas le prochain Barbie, mais nous adoptons la même approche », dit M. Kreiz.

Depuis la sortie de Barbie, Warner Bros. – désormais dirigée par les coprésidents Pamela Abdy et Michael De Luca – a produit deux films mettant en vedette des femmes et réalisés par des femmes : The Watchers d’Ishana Shyamalan – un échec dès sa sortie en salle le 7 juin – et The Bride de Maggie Gyllenhaal, avec Jessie Buckley et Christian Bale, qui sortira en 2025.

PHOTO EVELYN FREJA, THE NEW YORK TIMES Ishana Shyamalan a réalisé The Watchers, coproduit par son père, M. Night Shyamalan.

Le studio a trois autres films en chantier mettant en vedette des femmes et réalisés par des femmes, dont un dirigé par Olivia Wilde. (En outre, un film d’animation, Bad Fairies, qui sortira en 2027 et dont le personnage principal est une femme, sera réalisé par Megan Nicole Dong.)

Un Barbie II ?

Warner Bros. se dit prêt à envisager une suite à Barbie si Greta Gerwig et Margot Robbie sont intéressées. Les contrats du duo pour le film original ne les engageaient pas à faire un Barbie II.

Mme Abdy et M. De Luca, arrivés chez Warner après que Barbie a été autorisé par le précédent PDG Toby Emmerich, ont cependant signé un accord global avec la société de production de Margot Robbie, LuckyChap, qu’elle dirige avec son mari, Tom Ackerley, et Josey McNamara. Ils ont même donné au trio une clé originale du studio, ressuscitant ainsi une tradition lancée par Jack Warner, un des fondateurs de Warner Bros.

Selon Mme Robbie, qui a produit le film Saltburn de la réalisatrice Emerald Fennell, sorti en 2023, il demeure ardu de convaincre les studios qu’un film avec une femme dans le rôle principal peut plaire à tous les publics.

Malheureusement, c’est difficile de persuader ces gens que les hommes viendront voir un film avec une femme dans le rôle principal. Sans blague, ça semble plus ardu encore que de les persuader qu’une réalisatrice peut faire gagner beaucoup d’argent au guichet. Margot Robbie, actrice et productrice

Quand son équipe de production a demandé un budget plus important pour Barbie, elle a invoqué le succès de Wonder Woman, un des rares films à succès réalisés par une femme avec un personnage principal féminin. Réponse du studio : la comparaison ne tient pas, Wonder Woman était un film de superhéros.

PHOTO PAUL CHILDS, ARCHIVES REUTERS Margot Robbie et Tom Ackerley, qu’on voit ici assistant à un match de tennis à Wimbledon, ont fondé LuckyChap Entertainment en 2014 et ont produit plusieurs films et séries télévisées, y compris Barbie.

Si on a la chance de se retrouver dans cette situation, négociant le budget d’un film grand public à grand déploiement dirigé par une femme, vous pouvez être sûrs qu’on va donner Barbie comme exemple. Tom Ackerley, mari et partenaire d’affaires de Margot Robbie dans la société LuckyChap

Et qu’en est-il d’une suite à Barbie ? « Bien sûr, cette possibilité est très excitante, mais nous avons placé la barre très haut pour nous-mêmes et nous ne nous engagerions que si nous pensions pouvoir accomplir quelque chose à ce niveau », ont écrit M. Ackerley et Mme Robbie dans un courriel.

Cet article a été publié à l’origine dans le New York Times.

Lisez la version originale (en anglais ; abonnement requis)