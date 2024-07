Bruce Springsteen devrait être à Toronto pour la première mondiale de Road Diary : Bruce Springsteen and The E Street Band de Thom Zimny, relatant les préparatifs en coulisses de la dernière tournée du « Boss ».

(Toronto) Les vedettes devraient être de retour cette année au Festival international du film de Toronto (TIFF), alors que le tapis rouge du TIFF avait été déserté par les Américains l’an dernier à cause de la grève des acteurs et des scénaristes.

La Presse Canadienne

Les vedettes de cinéma Amy Adams, Cate Blanchett et Will Ferrell, ainsi que les étoiles de la musique Pharrell Williams, Bruce Springsteen et Elton John font partie des célébrités attendues sur le tapis rouge à Toronto en septembre.

Les organisateurs du TIFF promettent une édition toute en vedettes cette année, en dévoilant lundi des ajouts à la programmation, qui incluent les premières mondiales du drame de guerre d’Angelina Jolie Without Blood, du suspense de survie Eden de Ron Howard et du drame de Gia Coppola mettant en vedette Pamela Anderson, The Last Showgirl.

Springsteen devrait être en ville pour la première mondiale de Road Diary : Bruce Springsteen and The E Street Band de Thom Zimny, relatant les préparatifs en coulisses de la dernière tournée du « Boss ».

On aura aussi droit à la première mondiale du « biopic » de Morgan Neville Piece by Piece, qui retrace la vie de Pharrell Williams à travers une animation Lego.

PHOTO LUDOVIC MARIN, ARCHIVES AGENCE FRANCE-PRESSE Pharrell Williams, en juin dernier

Elton John devrait venir soutenir le film déjà annoncé, Elton John : Never Too Late, qui promet de « lever le voile » sur la vie de l’icône britannique.

Films canadiens à l'honneur

Côté québécois, on verra en première mondiale le plus récent film de Sophie Deraspe, Berger, tourné dans les Alpes.

Le TIFF a aussi annoncé les premières nord-américaines de films canadiens déjà présentés dans d’autres festivals, notamment à Cannes : le drame d’horreur métaphysique The Shrouds (Les linceuls, en français) de David Cronenberg, Can I Get A Witness ? d’Ann Marie Fleming, le suspense policier The Order de Justin Kurzel et la comédie noire Rumours de Guy Maddin, Evan Johnson et Galen Johnson.

L’actrice et réalisatrice française Julie Delpy viendra présenter en première mondiale son nouveau film, Les barbares, mettant en vedette Sandrine Kiberlain et Laurent Lafitte. On verra aussi en première canadienne le plus récent film de Jacques Audiard, Emilia Pérez, Prix du Jury à Cannes en mai.

Le Festival international du film de Toronto se déroule cette année du 5 au 15 septembre.

Consultez le site du festival (en anglais)